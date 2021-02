Regularización de venezolanos: Población migrante agradece al presidente Duque

Miles de venezolanos que ingresaron de manera irregular al país, recibieron con sorpresa y mucho optimismo, los anuncios del Gobierno Nacional de la creación de un Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos que busca beneficiar a más de un millón de personas que ingresaron de manera irregular al país.

La señora Elsa Camargo de 65 años de edad, procedente de la ciudad de Barinas, ingreso a Colombia de manera irregular, en el mes de diciembre del 2.019, con el objetivo de conseguir trabajo, dijo a RCN Radio que: " Ojalá sea una realidad, esta medida nos permite tener un salario digno y seguridad social, que en la actualidad no tenemos".

Mientras que la señora Marisol Correa de nacionalidad venezolana, quien vive en San Antonio Estado Táchira y trabaja en Cúcuta por días en casa de familia dijo que: "Es una alegría conocer este tipo de noticias, siempre nos sacan de todos lados, nos explotan laboralmente, a veces nos pagan los patrones lo que quieren y con esta medida nos respetaran los derechos como todo ciudadano".

Una situación similar vive Marta Correa una joven de 25 años de edad, ella llegó hace cuatro años a Cúcuta y dijo a RCN Radio que "Estoy agradecida con Colombia he recibido la ayuda que he necesitado, tengo dos hijos estudiando en Cúcuta y trabajo en una panadería, pero tengo problemas en servicio de salud y ojalá que la regularización me permita mejorar la calidad de vida en Colombia".

María Pérez quien trabajaba como docente en Maracaibo, decidió trasladarse a Villa del Rosario con su familia, labora en servicio de aseo en una zapatería aseguró que: "El señor presidente espero que nos siga ayudando, yo soy profesional, pero ingrese de manera irregular y por eso me toca trabajar en lo que me salga, espero sea una realidad lo anunciado en beneficio de la población venezolana".

Son distintas historias de hombres y mujeres venezolanas que aspiran una ayuda rápida del Gobierno colombiano, al reconocer que ingresaron de manera irregular al país y de las dificultades que podrían enfrentar con la justicia.

Pese a un cierre de frontera desde el mes de marzo como medida preventiva frente a la covid-19, por las 39 trochas ubicadas entre Cúcuta y Villa del Rosario con el Estado Táchira 25 mil venezolanos ingresaron durante el mes de enero dijo, Víctor Bautista secretario de frontera.