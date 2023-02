"Reitero mi compromiso con la comunidad de la Mojana": UNGRD ante críticas de la comunidad

El director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, Javier Pava, se refirió a las críticas que ha recibido la entidad por parte de la comunidad de la Mojana, quienes señalan que el Gobierno Nacional les ha incumplido los acuerdos a los que llegaron en noviembre del año pasado, tras la visita del presidente Gustavo Petro a la zona.

"Yo estoy comprometido con la comunidad de la Mojana y con el Presidente de la República. No vamos a cometer los mismos errores de los últimos 10 años y crear Jarillones a lo largo del sector, porque ya se demostró que esto no funciona. Se han invertido billones de pesos y no ha pasado nada en el sector de la Mojana", afirmó Pava.

El director de la UNGRD recordó que la Contraloría General de la República investiga la inversión de $3.4 billones que se han invertido en esta región en los últimos años sin resultado alguno. Ante esto, lanzó algunas pullas en contra del Gobernador de Sucre.

“El Gobernador de Sucre y los líderes del denominado 'Pacto por La Mojana', insisten en el cierre de caregato con el apoyo de grandes empresarios para mantener el mismo tipo de soluciones y de confinamiento del rio Cauca, que siempre han fallado, condenando de esta manera a las familias a inundaciones recurrentes como ha sucedido en 1989, 1998, 2005, 2010-2011 y 2021- 2023”, recordó el director de la UNGRD.

La propuesta para las 20 mil familias damnificadas de la Mojana empieza con el reasentamiento de las que están ubicadas en zonas de alto riesgo delimitadas por la UNGRD y que corresponde a los polígonos o zonas de amortiguamiento de crecientes a quienes se les cumplirá con lo prometido por el presidente Gustavo Petro Urrego, de entrega de tierras, incluso en la misma subregión.

La UNGRD espera remplazar este jarillón por una zona controlada, donde se pase de 53 mil hectáreas inundadas a solo seis mil, lo que reduciría en un 80% las inundaciones en la región.

“Por ello hacemos un llamado a los pobladores para que ellos y ellas hagan parte de la solución integral que permita recuperar los ecosistemas, la producción agrícola, ganadera, entre otras, de la región. Una de las metas del gobierno del presidente Petro es sacar de la condición de riesgo a las comunidades afectadas por los desastres y entregarles tierras productivas en la misma región para no fracturar la dinámica social de las poblaciones, respetando sus saberes ancestrales y construyendo un mejor vivir”, aseguro el director.

Frente a las ayudas entregadas a la fecha, el director fue enfático en señalar que se han entregado $36 mil millones, los cuales se están distribuidos en ayudas humanitarias, ollas comunitarias y kits de asistencia en la región.

Pava espera que en un mes se puedan iniciar la intervención de la zona de Caregato y se empiecen a entregar los terrenos a donde se movilizarán las 20 mil familias.

Rosas, Cauca

Frente a la situación que ocurre en el municipio de Rosas, Cauca, Pava afirmó que no se declarará emergencia económica en la zona y espera poder habilitar una extensión que conecte la vía Panamericana.

Se comprometió a visitar la zona junto al presidente Gustavo Petro, el próximo primero de marzo, donde llevarán las ayudas restantes.

"Del presupuesto asignado hemos ejecutado el 46%, estamos trabajando por habilitar el paso lo más pronto posible y comprar los predios que se entregarán a las 200 familias damnificadas por este derrumbe", puntualizó Pava.

La comunidad espera la presencia del Gobierno Nacional para habilitar lo más pronto posible esta vía que comunica a los departamentos del Cauca y Nariño.