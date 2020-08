Relación periodista-fuente: el análisis de Catalina Botero

Botero señala que es importante que se analice el contenido de la conversación, cuando una persona investigada está siendo interceptada y habla con un periodista.

“Si el contenido de la conversación no es relevante para la investigación penal, porque esta persona es amiga del periodista o porque es un diálogo claro entre la fuente y el periodista y no tiene ninguna relevancia en la investigación, esa conversación debe ser completamente protegida no tiene que ser publicada, afectaría la privacidad de la otra persona sin ninguna razón y la libertad de expresión”, dijo.

La polémica que se ha generado en Colombia a raíz de los nombres y las conversaciones de algunos periodistas reveladas en el proceso investigativo que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente y senador Álvaro Uribe Velez, ha generado una serie de dudas en torno al papel de los periodistas, la relación con las fuentes y el papel del ente investigador.

Botero, quien fue relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que además se tiene que mirar donde es publicada la información.

Le puede interesar: Civiles y militares heridos por explosión durante erradicación de coca en el Meta

“Si es relevante el nombre del periodista en los documentos que tienen vocación de publicidad, habría que hacer que no aparezca el nombre del periodista, pero a las partes sí se le tiene que entregar el proceso completo para que se pueda defender al ser esto parte del debido proceso”, subrayó.

Manifestó que el documento reservado que tienen las partes puede tener todos los datos, pero el documento que tienen vocación de publicidad debe ser anonimizado.

A su vez, dijo que si el periodista considera que hubo una afectación de su derecho a la libertad de expresión tiene varias acciones.

“Un pronunciamiento constitucional para fijar la regla, porque sobre esto no hay precedentes en Colombia; porque se podría intentar fijar una regla clara para los investigadores, una acción que permitiera que los jueces constitucionales hicieran esa ponderación y fijarán esas reglas”, puntualizó.