Relato de un conductor que sufrió un atraco mientras trabajaba con Beat

Felipe Niño Arevalo había encontrado en Beat un sustento económico, que por momentos, le permitía llegar a fin de mes con algo de oxígeno. Sin embargo, este trabajo que llevaba haciendo desde hace dos años de manera esporádica, se convirtió en su principal fuente de ingreso, una vez estalló la crisis por el coronavirus.

Sin embargo, el pasado 8 de mayo se convirtió para Felipe Niño Arevalo en su día de perdición pues, según cuenta a Alerta Bogotá, terminó perdiéndolo todo. “Estaba trabajando con Beat en la modalidad ‘Beat Envío’, salió un viaje para el Hospital de Kennedy, cuando llegué al lugar bajé el vidrio, me encañonaron y se subieron al vehículo”, aseguró.

Posteriormente, cuenta que lo hicieron ir a Fontibón a un callejón oscuro y en ese lugar lo golpearon, le robaron celular, el carro, los audífonos y la maleta. “Todo lo perdí esa noche y mi aseguradora Axxa Colpatria no me responde porque estaba trabajando con la aplicación y Beat no me responde, porque no tiene pólizas y no se hace responsable. (...) El perfil de la persona que solicitó el servicio era falso y por eso no tengo a quien reclamarle”.

Para Niño no es justo que Beat se lave las manos de esa manera, al igual que la aseguradora.

Según su opinión, Beat tiene algo de culpabilidad en este hecho por no hacer un registro inteligente de los ciudadanos que demandan el servicio.

Finalmente, según el reporte de gastos de Niño, en el robo perdió alrededor de 24 millones de pesos. En este sentido, pide ayuda para conseguir un abogado, pues según sus averiguaciones, iniciar el proceso de demanda cuesta cerca de 2 millones de pesos, que en este momento no tiene.