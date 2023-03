Remezón en la Ungrd: Javier Pava saldría de entidad

Javier Pava, actual director de La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), saldría de su cargo. Según pudo conocer RCN Radio con fuentes de Casa de Nariño, en encargo llegaría el actual consejero para las Regiones, Luis Fernando Velasco.

La salida del funcionario se daría en medio de la compleja situación de reubicación de la población afectada en Rosas (Cauca), por los deslizamientos hace poco más de dos meses y que no se ha podido completar.

El avance en la reubicación de la población, según ha dicho el presidente Gustavo Petro, debe ir en la línea de compra de tierra para los afectados.

En diálogo con RCN Radio, el hasta hoy director de la Ungrd, señaló que "mi puesto está a disposición desde el día uno y a la fecha no le han pedido el cargo ni ha presentado mi carta de renuncia".

Añadió que "el presidente tiene la legitimidad para solicitar mi puesto, algo que hasta este momento no ha sucedido", negando las informaciones que se han conocido en las últimas horas.

En días recientes el presidente Gustavo Petro, al hacer entrega de la vía alterna de la Panamericana, en Rosas (Cauca), dejó claridad que la prioridad del Gobierno era “estrictamente la reubicación” de las familias afectadas por los deslizamientos.

“Ha sigo difícil en medio de la emergencia por lluvias que va hasta junio (…) entre las emergencias de la zona sumamos 220 familias, muchas vienen de atrás y no han tenido solución, nosotros no podemos hacer lo mismo”, dijo el presidente en el acto en presencia de Javier Pava.

Y recalcó que, “no se está aplicando la ley de emergencias, hay un temor reverencial a aplicar esa ley, aplicamos los mecanismos ordinarios, pero no los extraordinarios por los cuales de decreta la emergencia”.

Reiteró que “si los funcionarios UNGRD no se aprenden la ley (…) yo voy a coger este tema personalmente, me cansé, me da pena, vuelvo a las regiones y nada”.