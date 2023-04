Renta Ciudadana, ¿Cuándo será desembolsado el subsidio con bono de $500.000? 

La directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, dijo que no se va a normalizar que los recursos lleguen a personas que no cumplen con criterios de focalización, que no se encuentran en pobreza y pobreza extrema.

“Con operación anticolados buscamos que los recursos lleguen a quienes más los necesitan”, insistió la directora de Prosperidad Social.

Por eso, este sábado 29 de abril el Gobierno Nacional dará inició al cambio hacia la Renta Ciudadana y validará la primera fecha de entregas del programa.