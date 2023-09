El Departamento de Prosperidad Social es el encargado de dar algunos subsidios a los colombianos en situación de vulnerabilidad. Con algunos programas como Devolución del IVA, Jóvenes en Acción, Familias en Acción, Colombia Mayor e Ingreso Solidario.

La Renta Ciudadana está enfocada en los "hogares en pobreza extrema, pobreza moderada y vulnerabilidad que participen tendrán ingresos dignos que les permitan supera que les permitan superar el hambre, y conseguir autonomía económica y acceso a los derechos fundamentales de educación y salud", dice su página web.

A pesar de que hay miles de familias que se benefician de este subsidio, hay ocasiones en las que se incumplen algunas condiciones por lo que pueden ser suspendidas.

Según Prosperidad Social, las familias que no estén registradas en estado activo en Sisbén IV pueden ser suspendidas. De igual forma, cuando el hogar supere un ingreso per cápita que lo ubique en clase alta o media no podrá acceder al programa al tener mejores condiciones socioeconómicas.

"Para la entrega de la transferencia, el programa verificó las condicionalidades de educación y salud: la matrícula de los niños, niñas o adolescentes en las entidades educativas y que los hogares contaran con una IPS habilitada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Respondiendo a estas dos condicionalidades, las familias inscritas, y en estado activo, tienen garantizada la transferencia”, dijo el subdirector de Programas y Proyectos de Prosperidad Social, Carlos Chinchilla.

De igual forma, los hogares deben cumplir con los siguientes puntos o de lo contrario serían retirados del programa:

Los hogares beneficiarios deben acudir a cualquier punto de atención en salud destinado a la primera infancia y seguir la ruta de atención integral establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social. Se solicita a los beneficiarios que inscriban a los niños y niñas menores de 6 años en una IPS (Institución Prestadora de Servicios de Salud). Para cumplir plenamente con los requisitos de salud, los hogares deben participar en las atenciones de salud para la primera infancia. Es responsabilidad de la IPS informar sobre el cumplimiento de los hogares en los plazos establecidos por Renta Ciudadana.

Por estos motivos en algunos hogares se realizó una suspensión del pago de algunas familias en el pasado mes de mayo, pues Prosperidad Social recibió algunas alertas en el manejo inadecuado de inscripciones del programa Tránsito a Renta Ciudadana

Para conocer si hace parte de los beneficiarios puede acceder al siguiente link y consultar la información con su número de documento.