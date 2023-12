Renta Ciudadana: revelan si migrantes recibirán esta ayuda económica en 2024

Laura Sarabia, quien ocupa el cargo de directora en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, anunció la transformación en los subsidios Jóvenes en Acción y Familias en Acción. Además, destacó que Renta Ciudadana también experimentará cambios con el propósito de alcanzar a las personas más vulnerables del país.

Prosperidad Social (DPS) ha dado a conocer que el nuevo sistema de transferencias monetarias y asistencia social en Colombia está en proceso de desarrollo. El presidente Gustavo Petro firmó el decreto que establece las bases para la implementación de dos programas clave: Renta Ciudadana y Renta Joven.

Estas iniciativas, que ya existen bajo otros nombres, buscan brindar respaldo financiero y asistencia a los ciudadanos en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el país. El programa Tránsito a Renta Ciudadana, precursor de Renta Ciudadana, actualmente proporciona hasta un millón de pesos bimensuales a hogares identificados por su condición de pobreza extrema y moderada. Muchas de estas familias anteriormente recibían recursos a través de la iniciativa Familias en Acción.

Con la firma del decreto presidencial, se establecen las directrices para la efectiva implementación de estos programas, marcando un paso significativo hacia la realización de un sistema que busca mejorar las condiciones de vida de las familias necesitadas y respaldar a estudiantes de educación superior de bajos recursos.

Luego de este anuncio, las familias beneficiadas de estos subsidios quedaron con muchas dudas respecto a los cambios que tendrán estas ayudas monetarias. Una de las preguntas más comunes ha sido si los migrantes pueden ser beneficiados de Renta Ciudadana y que requisitos necesitaría para serlo.

¿Migrantes podrán acceder al subsidio de Renta Ciudadana 2024?

RCN Radio entrevistó a Yohanna Pilar Cubillos Santos, directora de Transferencias de Prosperidad Social, quien aclaró varias de las dudas respecto al tema de los cambios en Renta Ciudadana y si los migrantes pueden ser beneficiarios de este subsidio.

Yohanna Cubillos, en medio de la entrevista, reveló que las familias migrantes pueden ser beneficiarias de Renta Ciudadana, siempre que estén debidamente registradas en migración y cumplan con los requisitos.

"Sí las familias pueden ser beneficiadas siempre y cuando tengan sus documentos de identidad al día, estén debidamente registrados en migración. Este es un grupo poblacional que para nosotros es muy importante porque son os que quizás tiene mayores barreras de acceso para generar ingresos, pues vienen en una condición compleja", dice Yohanna Cubillos.

Es fundamental aclarar que con el subsidio de Familias en Acción los migrantes no podían acceder a esta ayuda, pero ahora con el cambio de Renta Ciudadana si podrán recibir las trasferencias monetarias.

Asimismo, Cubillos aclaró que los hogares sean o no migrantes deberán cumplir con ciertos deberes, por los que desde Prosperidad Social les harán un seguimiento.

"Renta va a tener un proceso de observación y de seguimiento minucioso, es decir, entran porque los identificamos como pobres extremos, pero vamos a estar haciendo un seguimiento de la ruta que vamos a implementar con cada hogar y si el hogar no se compromete con esa ruta, no cumple con esas responsabilidades, lastimosamente tenemos que decirle que no lo pueden atender más", señaló.