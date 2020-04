Renuncia masiva de médicos del Hospital San Rafael de Leticia

“Tenemos miedo para la atención de pacientes porque no le podemos brindar la mejor atención por el déficit de ciertos elementos, miedo por la parte de bioseguridad, tenemos miedo por la falta de contratación; es una situación compleja”, señaló el médico Chaurí Monterosa a RCN Radio.

Acotó que si no hay garantía para un cadáver, “mucho menos para los casos que van a llegar”. Reiteró que los elementos de bioseguridad están incompletos, no se garantizan los elementos para todo el personal asistencial y no misional que también está expuesto.

“Hemos solicitado una revisión desde el punto de vista de contratación porque estamos bajo la modalidad de UPS, que no nos garantiza cobertura en caso de un desenlace fatal del personal médico”, agregó el profesional.

Subrayó que ante tales circunstancias hoy en conjunto con todo el personal médico y de especialistas tomaron “la dolorosa decisión de suspender actividades, solamente vamos a atender urgencias vitales porque necesitamos que se nos resuelva la situación con la mayor rapidez posible”.