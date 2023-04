Repartidor de Rappi perdió una pierna en un accidente: dice que la compañía lo abandonó

Debido a este debate, varios trabajadores de las empresas de estas plataformas se han pronunciado, algunas en contra al la propuesta y otros a favor.

Hace poco se conoció el caso de Cristian Abril Rodríguez, un ex trabajador de Rappi que casi muere luego de un accidente de tránsito, el cual le dejó consecuencias irremediables, pues perdió su pierna izquierda.

El hombre utilizó sus redes sociales para hacer conocer su caso y donde pide a Rappi que le ayuden a retomar su vida, pues se ha sentido abandonado por parte de esta empresa.

En la carta abierta compartida por medio Twitter cuenta qué los hechos ocurrieron mientras se encontraba entregando un domicilio, cuando un motociclista en estado de embriaguez y en contravía choco contra él.

“Hace tres meses apoyaba mis ingresos laborando en Rappi como una forma de buscar un mejor sustento para mi familia. Sin embargo, mientras llevaba a cabo la entrega de un pedido, un motociclista en estado de embriaguez, conduciendo en contravía y a alta velocidad, chocó contra mí, ocasionándome la pérdida de mi pierna izquierda”, indicó Cristian.

En el mismo comunicado, el hombre de 36 años, asegura que a pesar de que sabe que la responsabilidad directa recae sobre el motociclista que lo atropello, sin embargo, se siente abandonado por Rappi.

“Aunque, claramente, la responsabilidad del accidente recae contra el motociclista irresponsable, no dejo de sentirme abandonado por Rappi, la empresa para la cual estaba prestando mis servicios. No quiero detenerme a discutir si yo debo ser reconocido como empleado de Rappi o no; creo que eso toca terrenos legales que, claramente, yo desconozco casi por completo”, dijo.

Cristian Abril, dice que cree necesario hacer visible su caso en este momento donde está en debate la reforma laborar, ya que es el momento que estas empresas tengan mayor Responsabilidad Social Empresarial; pues aunque ya no puede recuperar su pierna, su vida como la de su esposa e hijo tuvieron un cambio de 108 grados.

“Claramente, no hay nada que se pueda hacer para que yo recupere la pierna; sin embargo, mi vida, así como la de mi esposa, mi hijo y mi entorno familiar, cambió por completo por trabajar para Rappi. Por eso, acudo a ustedes para que se apoyen en mi difícil situación, para mostrar su cara buena, para demostrarle al Gobierno, RappiTenderos y RappiUsuarios, que más allá de las leyes, ustedes están pensando en nosotros”, afirmó.

El hombre concluye que pide un poco más de empatía por parte de la empresa y de la sociedad, pues no ha sido una situación fácil ni para él y toda su familia, no solo económicamente sino también anímicamente.