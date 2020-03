Reportan el primer niño contagiado de coronavirus en Colombia

Se informó que su caso es asociado, lo que quiere decir que fue contagiado por otra persona, al parecer tras tener contacto con un hombre que había llegado del exterior pues comenzó a tener síntomas parecidos a una gripe.

Hasta el momento las evidencias científicas han podido establecer que el nuevo coronavirus no ataca a los niños severamente, lo que no quiere decir que no se contagien.

Los menores se contagian pero en su mayoría son asintomáticos y puede que ni siquiera se enteren que tienen la enfermedad, el peligro reviste en que son portadores y transmisores del virus y al tener contacto con adultos, en especial, mayores de 60 años, se convierten en un gran riesgo para los abuelos con quienes están en permanente contacto y a quienes sí ataca con severidad el virus cuando tienen enfermedades base como diabetes, hipertensión o enfermedades cardíacas.

De allí que hoy en día haya sido decretado el cierre de colegios públicos y privados en diferentes países. En el mundo más de la mitad de los niños se encuentran en sus hogares sin ir a las escuelas.

El virus deja ya 8.000 muertos en todo el mundo, siendo China, Italia y España, los países más afectados.