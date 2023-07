Reportan en Colombia 20 muertes por la mordedura de serpientes venenosas

El Instituto Nacional de Salud (INS) anunció en su boletín epidemiológico que en Colombia durante este año se han reportado veinte muertes por la mordedura de serpientes venenosas, casos que se han presentado en Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Huila, Cauca, Córdoba, Guainía, Magdalena, Nariño, Santander, Vaupés y Vichada.

El informe del sistema de vigilancia mostró que el país al ser un país con condiciones ecoepidemiológicas propicias para la supervivencia de serpientes, es el tercer país latinoamericano con mayor número de casos, después de Brasil y México.

En Colombia, según los registros nacionales disponibles, se han identificado más de 300 especies de serpientes distribuidas en el territorio nacional, desde altitudes de 0 hasta 3 500 metros sobre el nivel del mar. De estas especies, el 18% son venenosas.

“En el país, existen cuatro familias de serpientes de importancia para la vigilancia en salud pública de los accidentes ofídicos: Viperidae, compuesta por las víboras verdaderas (géneros Bothrops, Crotalus, Lachesis, Bothriechis y Porthidium), responsables de la mayoría de los casos de envenenamiento”, señaló el informe.

Agregó que el "cuadro clínico se caracteriza por síndromes hemorrágicos, edema y daño tisular; Elapidae, que incluye las serpientes corales (género Micrurus), que causan un síndrome clínico caracterizado por parálisis neurológica. En ambos casos, el envenenamiento puede generar daño multiorgánico, lo que ocasionaría muerte o secuelas irreversibles y discapacidad".

Dentro de los otros grupos de serpientes presentan en Colombia se encuentra la tercera familia Colubridae, comprende serpientes no venenosas o con toxinas de bajo impacto, que causan cuadros locales leves en seres humanos, pero no representan una amenaza para la vida; y la cuarta familia, Boidae, que son constrictoras que generan agresiones por mordedura pero que no son venenosas.

“Con corte a primer semestre de 2023, y comparado con el mismo período de los cuatro años anteriores, se evidenció que la incidencia tuvo una disminución progresiva de 2019 a 2021 y a partir de ese momento, presentó un aumento leve pero constante. La letalidad ha tenido mayor variación a lo largo de estos cinco años”, sostuvo.

El INS reveló que en el primer semestre de 2023, se reportaron al Sivigila 2.713 casos (34 provenientes del exterior). Los departamentos de mayores incidencias se concentran principalmente en las regiones de la Amazonía y la Orinoquía (situación favorecida por la baja densidad poblacional).

Los mayores accidentes ofídicos en Colombia se siguen presentando principalmente en hombres (73,5 %), afiliados al régimen subsidiado (79,9 %); población rural (72,7 %).

La gran mayoría de las personas afectadas por las mordeduras de las serpientes se concentra en las actividades agrícolas y oficios domésticos.

La ubicación de mordedura más frecuente fue en miembros inferiores (60,3%), seguida por miembros superiores (37,3 %). Los agentes agresores más frecuentes fueron las víboras (71,3 %) y los elápidos solo comprendieron el 1 % de los casos.

El grupo de edad más afectado fue el de 20 a 29 años, principalmente en hombres. Sin embargo, las incidencias más altas, se presentaron en hombres de 40 a 49 años.