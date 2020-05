Reportan primer caso en Colombia de niño con la enfermedad de Kawasaki

El niño sigue hospitalizado, su condición es estable pero hay preocupación entre los médicos por la afección cardiaca que registra, "ya que esta enfermedad lo que hace es ocasionar inflamación del corazón y en las arterias coronarias”, precisó la mujer.

La enfermedad

El doctor Elkin Sánchez, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Salle, explica que el Kawasaki es una enfermedad auto inmune que produce una hiper inflamación en muchos órganos del cuerpo, específicamente de los vasos sanguíneos.

Sostiene que la retina también se puede afectar y que “lo que más preocupa a los pediatras es la inflamación de las arterias coronarias del corazón, pues esto puede llegar a afectar la función cardiaca”.

Lea también: Cuarentena y aumento de peso: cómo controlar la ansiedad y las ganas de comer

Dice que aún no se conocen las causas de esta enfermedad y que no se puede afirmar categóricamente que el COVID produzca la enfermedad del Kawasaki “hasta que no salgan estudios epidemiológicos y aumente la probabilidad de causalidad entre el COVID y el Kawasaki”.

En las últimas semanas, en distintas partes del mundo se han reportado casos de esta enfermedad, cuyo nombre proviene del pediatra japonés, Tomisaku Kawasaki, quien en 1960 describió esta enfermedad.