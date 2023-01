Responsabilizan al Gobierno de pocos avances en obras de sedes de los Juegos Nacionales

Los secretarios del deporte de los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca con sus ciudades capitales, se reunieron para exponerle a los medios de comunicación su incertidumbre con la realización de las justas previstas para noviembre próximo.

Los funcionarios reunidos en el municipio de Palestina en el centro-sur del departamento de Caldas, se dirigieron a los distintos medios de comunicación para contar cómo va la preparación de los Juegos Nacional y Paranacionales 2023, con sede justamente en los tres departamentos del Eje Cafetero y el Valle del Cauca.

“En el día de hoy estamos reunidas las cabezas de las secretarías del deporte de los departamentos y de las ciudades capitales, es decir, de Manizales, Pereria, Armenia y Cali, para expresar una preocupación muy grande que tenemos con la nación con respecto a la organización de los Juegos Nacionales y que nos hemos visto inmiscuidos con los entes de control, en unas responsabilidades que son compartidas por la poca comunicación que se ha tenido con el Ministerio del Deporte que es el organizador de las justas”, explicó uno de los secretarios al leer un comunicado firmado por todos.

En esa comunicación enviada al Presidente de la República Gustavo Petro, a la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, entes de control, congresistas y medios de comunicación, los secretarios de deporte de Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Manizales, Pereira, Armenia y Cali, expresan lo siguiente:

Vemos con preocupación la posición asumida por el Ministerio del Deporte con respecto a la ejecución de los proyectos de infraestructura deportiva, puesto que se ha desconocido toda la trazabilidad presentada a la fecha con relación a:

1- Más de un año en la revisión de los proyectos por el Ministerio del Deporte para otorgar las viabilidades técnicas. Este ejercicio se hace después de que se finalizan los estudios y diseños por los contratistas e interventores.

2- Las vicisitudes técnicas, jurídicas y financieras, así como los proyectos de regalías los cuales fueron evaluados en un principio, bajo la metodología de la resolución 601 del 2020 y posteriormente cambiando los criterios de evaluación técnica por estar inmersos en el fondo regional del sistema general de regalías.

3- Trámites de obtención en el Compes, por medio del cual se garantizan los recursos de vigencias futuras excepcionales; el aseguramiento del recurso desde el orden nacional y de los entes territoriales para el desarrollo de los proyectos de infraestructura deportiva.

4- La firma de los convenios entre el gobierno nacional y las entidades territoriales en agosto del 2022, la cual tiene una cláusula que condiciona la iniciación de las obras a la revisión de los proyectos por parte de las interventorías, pese a que los mismos cuentan con un concepto técnico sectorial por el Ministerio del Deporte, licencias de construcción, entendiendo que una vez obtenidas y como puede deducirse anticipadamente, cualquier modificación a los estudios y diseños implicará indefectiblemente un ajuste en dichas licencias, lo que significa no solo un retroceso, sino una posible lesión al patrimonio público por los gastos en los que se haya incurrido por los entes territoriales para su obtención.

5-Adicionalmente no existe comunicación oficial del estado actual de las interventorías por el Ministerio del Deporte, alterando el cronograma oficial y las obras a ejecutar.

Finalmente, los funcionarios expusieron las dificultades que han impedido el avance y la realización de estas justas, así:

-Hay ausencia del director general y sub-director quienes salen de la terna propuesta por las sedes y no han sido suplidos.

-La renuncia del director técnico Luis Carlos Buitrago y el nombramiento por 18 días de los directores operativos, no han permitido el desarrollo de los cronogramas y tiempos estipulados para la organización de las justas, encotrándose aún acéfalos y sin ningún liderazgo desde el ministerio del Deporte, y sin poder retomar los comités organizadores.

-Los convenios de implementación de especializada que deben salir desde esa cartera para la organización y logística técnica de los juegos aún no se han proyectado ni socializado con las regiones, es decir, no se han proyectado las compras especializadas que en su mayoría debe ser importada y que faltando 9 meses para la realización del evento, no se tiene claridad de estos requerimientos técnicos por un valor inicial de 33 mil millones de pesos.

-Al día de hoy no se tiene claridad sobre la plataforma para las inscripciones de la lista larga. Se hizo de manera manual tanto la del deporte como su respectiva modalidad, sin la garantía y transparencia de dicha inscripción, poniendo en riesgo la legalidad de las justas.

-A la fecha no se han conformado las comisiones operativas de deportes para la organización de las justas, lo que no ha permitido avanzar en la capacitación de sus voluntarios, logística, protocolo y demás actividades propias de un evento deportivo de esas características.

-No ha sido posible la derogatoria del decreto 520 sobre la discapacidad para avanzar de manera incluyente en la participación de las deportistas paralímpicos o dar solución a esta dificultad administrativa sin que se haya recibido una respuesta.

Dice el comunicado que están en riesgo 6 deportes paralímpicos, ya que no hay claridad en la organización, toda vez que no han sido regulados por el sistema nacional del deporte.

-No hay cronograma de competencias lo que dificulta a las demás regiones la operación logística para su participación.

-En consecuencia, estas inquietudes e incertidumbres, ponen en jaque a las entidades territoriales, toda vez que el Ministerio del Deporte es el organizador de las justas y sin que a la fecha se haya pronunciado frente al evento en el Eje Cafetero y Valle del Cauca.

Es así como los secretarios del deporte de estos cuatro departamentos, invitaron a la Ministra de Deporte, en virtud al principio de colaboración armónica, a liderar las acciones pertinentes para el cumplimiento de las metas propuestas como nación y territorio para el desarrollo de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023 y garantizar su realización.

Concluye el comunicado, asegurando que desde el Eje Cafetero y el Valle del Cauca ponen todo su empeño técnico, administrativo, logístico y jurídico para que este evento se haga con éxito, pero se exige la sinergia con el gobierno nacional.