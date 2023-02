Revelan entrevista inédita de Valentina Trespalacios en sus inicios como DJ

El asesinato de la DJ Valentina Trespalacios conmocionó a toda Colombia por la crueldad con la que sucedieron los hechos. Hasta día de hoy se siguen conociendo más detalles sobre su macabro caso y se espera la condena del presunto asesino, John Poulos.

En estos días, los investigadores han sacado a la luz varios chats de la joven artista con sus amigos y pareja sentimental, que serían claves en el juicio que se está llevando en contra del ciudadano estadounidense.

De igual forma, en redes sociales se han vendido conociendo más detalles de la vida de la DJ, como fotografías inéditas y algunos videos en sus inicios como artista.

En una de las publicaciones más recientes se 'desempolvó' una entrevista de la DJ Trespalacios en la que cuenta sus sueños y lo que esperaba en su carrera.

La entrevista fue realizada en Cartagena, en medio de un evento, allí, la joven artista dice, "hace 8 meses inicié con mi carrera, me apasiona mucho la música, me he venido destacando en muy buenos eventos durante el periodo".

Después de esto, Trespalacios añade, “un día me metí a averiguar lo de la academia, me metí a estudiar, hice el curso, practiqué y practiqué y ya, a perder el miedo porque haces algo, pero salir al público salir a mostrarle a la gente que es lo que tienes, el talento”.

Finalmente, la joven explicó que estudió en la Academia de Andrés Power, DJ Academy. Asimismo, confesó que en sus primeras presentaciones sintió miedo, pero los profesores la ayudaron mucho a sentirse segura de sí misma.

Cabe resaltar que, después de esta entrevista, la DJ se convirtió en una artista muy reconocida en diferentes bares de la ciudad y del país.