Agmeth Escaf abucheados en Barranquilla

Al que no le fue también fue a Agmeth Escaf, quien tuvo algún momento incómodo con la hinchada. Entre los 40.000 espectadores que llegaron al estadio, un grupo terminó abucheándolo desde su llegada.

De acuerdo con las declaraciones del congresista, el hecho no se trató de ninguna disputa por las sillas con la familia del jugador de la selección, pues desde que llegaron a las graderías empezaron a escuchar los insultos en su contra.

"No fue un tema de disputa por sillas como lo quieren hacer ver. De hecho, tan pronto llegué con mi familia a esa zona del estadio, Occidental Baja, empezaron los insultos, las groserías y por lo que me decían me queda claro que fue un ataque político. Mucho después fue que empecé a buscar nuestros asientos (que estaban ocupados) y es lo que se ve en las imágenes que están rodando", mencionó.

Hizo un llamado a los colombianos, al respeto y a la decencia. "La riqueza de un país está en sus diferencias, en sus matices, en sus muchos colores. No tenemos que agredirnos por pensar distinto".