Revelan las últimas palabras del niño asesinado por su papá en un hotel de Melgar

El caso de pequeño Gabriel Esteban Cubillos, quien fue asesinado a manos de su propio padre, sigue causando conmoción entre los colombianos.

A medida que pasa el tiempo, se conocen más detalles del escabroso hecho que sucedió al interior de una habitación de hotel en el municipio de Melgar, departamento del Tolima.

Justamente, el gerente del Hotel del Rey, donde encontraron el cuerpo sin vida del menor, contó cuáles fueron las últimas palabras del pequeño antes del fatal desenlace.

El hombre aseguró que el pequeño estaba emocionado, por lo que creía que era un paseo, ya que su progenitor le había prometido llevarlo a piscina.

“El niño venía diciendo: ‘Papá, vamos a ir a la piscina'”, dijo el gerente del sitio de hospedaje donde sucedieron los hechos.

Asimismo, el hombre sostuvo que no evidenció un comportamiento extraño o agresivo por parte del confeso asesino.

¿Cómo ocurrió el crimen?

Gabriel Enrique González, de 50 años, llegó hasta la casa de su exesposa para recoger a su pequeño hijo Gabriel Esteban, como habitualmente lo hacía, cada 15 días. Sin embargo, nadie se esperaba el terrible desenlace.

El hombre fue hasta la casa de Consuelo Rodríguez, ubicada en Usme, el pasado sábado 1 de octubre y nadie notó ningún comportamiento extraño.

“El domingo él me escribió un mensaje donde decía que me había dejado una USB, en el baño de mi casa. En la memoria había un video en el que decía que iba a asesinar a mi hijo. Luego de eso, apaga el teléfono, pero vuelve a aparecer a las 4:07 minutos del lunes y me envía la foto del niño ya sin vida”, contó Consuelo Rodríguez, la madre del menor.

La mujer aseguró que nunca sospechó nada, sino hasta que vio el video de la USB, que no fue grabado ese mismo día, “sino como de una semana atrás. Esto ya lo venía planeando mucho antes”, manifestó.

Según la Fiscalía General de la Nación, dentro de las pruebas contra este sujeto, se encuentra una nota escrita con su puño y letra, en la que hay varios datos de la mamá del niño asesinado.