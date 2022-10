Revelan por qué Gustavo Petro llega tarde a varios eventos

El presidente Gustavo Petro ha sido criticado en los últimos meses por llegar tarde a algunas reuniones; a pesar de que el mismo mandatario ha salido a defenderse, muchas personas indican que tiene un problema de puntualidad.

Una de los hechos más conocidos ocurrió con una reunión, que aparentemente iba a tener Petro con Joe Biden, la cual fue tendencia por la llegada tarde del mandatario colombiano. Sin embargo, el propio Petro dijo que, “no había ninguna cita”.

De igual manera, algún tiempo después se conoció que tampoco llegó a una reunión donde habían alrededor de 900 alcaldes.

Este suceso generó que desde diferentes sectores, las personas comentaran que ya era algo habitual y que Petro tenía un problema de impuntualidad.

Por esta razón, el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, salió a defenderlo ante los micrófonos de un medio nacional.

Benedetti comentó que, no es un problema por el cual deba ser criticado, por el contrario, es porque el presidente no maneja en ocasiones los tiempos y eso es "una forma de ser. Eso no le quita nada", explicó.

Asimismo, el embajador dijo que Petro tiene un concepto de libertad, por tal motivo no debe ser arrinconado por los horarios. “Él siente que son camisas de fuerza y de pronto inconscientemente se trata de rebelar”, explicó el funcionario.

Además, Benedetti reveló que en muchas ocasiones el Presidente de Colombia se encuentra en otras reuniones previas, por tal motivo, el tiempo se le acumula y en ocasiones no alcanza a llegar al siguiente compromiso.