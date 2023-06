Revelan ranking de las ciudades con mayor índice de infidelidad en Colombia

La aplicación de citas norteamericana Ashley Madison se puso en la tarea de hacer un ranking de las 10 ciudades en donde hay mayor índice de infidelidad en Colombia.

La plataforma (que fue creada para personas que, a pesar de estar casadas o en una relación buscan algún tipo de aventura) reveló que en promedio un 84 % de sus usuarios se encuentran abiertos a explorar su intimidad sin ningún tipo de tapujos. Asimismo informó, que un 70 % prefiere las relaciones no monógamas y un 38 % desea mantener relaciones abiertas sin ningún tipo de compromiso.

Pero ¿Cuáles son las ciudades en donde hay más infieles en Colombia?

El municipio con el mayor número de infieles es Rionegro y le sigue la ciudad de Medellín. El entretenimiento nocturno en bares y discotecas serían algunos de los factores que favorecerían la búsqueda de aventuras en esta región del país.

Mientras tanto el municipio de Tunja (Boyacá), ascendió de gran manera entre los lugares ideales para ser infieles y aparece en la tercera posición, mientras que en 2022 estaba en el séptimo lugar.

Puede leer: Barranquilleros, preocupados por eventuales alzas en la energía por cuenta del fenómeno de El Niño

Por su parte la capital santandereana (Bucaramanga), se encuentra en el cuarto lugar y Tuluá (municipio ubicado en Valle del Cauca) apareció por primera vez en el listado y se quedó en la quinta posición, de acuerdo con Ashley Madison.

En la sexta posición se encuentra la capital risaraldense (Pereira), reconocida por sus hermosos paisajes y cálido clima, que ahora se convierte en una de las ciudades del país con mayor índice de infidelidad, según este ranking.

Mientras tanto la capital del país (Bogotá) también aparece en este ranking y subió una posición con respecto al 2022 y ahora aparece en lugar número siete.

Por su parte la capital del Meta (Villavicencio), pasó de estar en el quinto lugar en 2022 se ubicó en el octavo puesto y la capital tolimense (Ibagué), que antes ocupaba el último lugar del ranking, empezó a ascender en la lista y se ubicó en el noveno puesto.

También lea: Presuntos integrantes del ELN queman bus que cubría ruta Istmina-Medellín y atracan a sus pasajeros

Finalmente la capital del Cauca (Popayán), cerró los 10 primeros puestos de las ciudades con mayor índice de infidelidad de Colombia.

El director de Comunicaciones de Ashley Madison, Christoph Kraemer, explicó que las nuevas generaciones se niegan a la monogamia y le apuntan a las relaciones abiertas.

“El bienestar psicológico, la libertad y la capacidad de experimentación son factores que están motivando a las personas a involucrarse en relaciones no monógamas, abiertas, o de otro tipo. Está claro que aunque la monogamia ha predominado culturalmente, no es el único modelo relacional y las experiencias de nuestros usuarios muestran que, fuera de ella, hay muchos beneficios de los que no quieren perderse”.

Cabe recordar que de acuerdo con un estudio desarrollado por la aplicación Gleeden, Colombia se ubicó como el segundo país de Latinoamérica con mayor índice de infidelidad en 2022.

Le puede interesar: Conductor borracho agredió al director de Tránsito de Bucaramanga

El año pasado, alrededor de 446.000 personas aceptaron que han sido infieles en algún momento de su vida. Asimismo, el 67 % de las personas consultadas aceptaron que le fueron infieles a su pareja.