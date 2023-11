Revisión técnico-mecánica: ¿precios bajarán tras eliminación de póliza de choques simples?

En agosto, el Ministerio de Transporte anunció que a partir del 1 de septiembre se implementarían labores de control y revisión en los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) en Colombia para verificar la adquisición de pólizas de responsabilidad civil. Esta medida surgió después de analizar las observaciones de organizaciones gremiales de los CDA, expresadas en una reunión el 26 de julio de 2023. En dicha reunión, los representantes del sector informaron sobre dificultades operativas y logísticas para obtener el seguro.

Según el Ministerio de Transporte, a partir de septiembre, todos los CDA del país debían adquirir una póliza y proporcionarla a los conductores que se sometieran a la revisión técnico-mecánica. La implementación de esta medida se justificó como parte de la política del Gobierno nacional en materia de seguridad vial, con el objetivo de salvar vidas y cumplir con las disposiciones legales que beneficiarán a la población colombiana.

Lea también: Tumba póliza obligatoria en la revisión técnico-mecánica: por qué

Sin embargo, hace poco la Corte constitucional tumbó esta póliza, la cual cubriría choques simples de los conductores en el país. Ante esto, millones de colombianos tienen el interrogante si el precio de la revisión técnico-mecánica bajara de precio ante este fallo de la Corte.

RCN Radio habló con Gonzalo Corredor Sanabria, Presidente de la Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor ASO-CDA, quien aclaró todas las dudas correspondientes a la póliza y la revisión técnico-mecánica.

¿Bajarán los precios de la revisión técnico-mecánica?

Gonzalo Corredor afirmó que las tarifas de la revisión técnico-mecánica no bajaran de precio, ya que las que se manejan actualmente están reglamentadas por el Ministerio de Transporte y además la póliza de choques múltiples no tiene ninguna incidencia, porque en la ley se estipulaba que la póliza no podía ser cargada al propietario del vehículo.

"Las tarifas siguen iguales, pueden estar en el piso o en el techo dependiendo del CDA y esto no tiene ninguna incidencia porque además la ley decía que la póliza no podía ser cargada al propietario del vehículo, una de las causas por las cuales la Corte Constitucional determinó declarar la inexequibilidad de ese artículo sexto que estaba atentado contra la libre empresa, estaban atentando contra el desarrollo económico y sobre todo estaba cargando un valor a los CDA sin existir razón de causalidad, o sea los Centros de Diagnóstico no tienen por qué cubrir riesgos cuando el conductor se emborracha que se pasa un semáforo en rojo o que comete imprudencias en su conducción”, indicó.

En cuanto a las tarifas de la revisión técnico-mecánica, Gonzalo indicó que estas tienen un piso y un techo en donde cada CDA puede moverse dependiendo sus instalaciones, personal y demás componentes.

"Las tarifas de la revisión técnico-mecánica están reglamentadas en un piso y un techo y esta obedece a la estructura de costos de la canasta tarifaria, dependiendo de las instalaciones, del personal y demás. En el caso concreto de las motocicletas hay un mínimo de $175.230 y un máximo de $198.949 en ese rango puede moverse los CDA", enfatizó.

En el caso de los carros particulares se tiene un mínimo de $156.082 y un máximo de $297.466. Para los carros pesados se maneja un mínimo de $385.796 y máximo de $455.443