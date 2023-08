Reviven entrevista de Luz Mery Tristán hablando de Andrés Ricci

Hace poco el canal Telepacifico revivió una entrevista del año 2018 en donde Luz Mery habla de Andrés Ricci, quien en aquel momento era su pareja sentimental.

En el diálogo con la periodista Luz Mery hablaba de su relación con Andrés Ricci y lo feliz que estaba con él.

“Yo pienso que Dios me lo tenía guardado, muchas personas me dicen que me ven feliz, llena de amor. Mis hijos lo han aceptado, los hijos de ellos también encajaron con mis hijos”, dice la patinadora.

Luz Mery al momento de describir a Ricci lo hizo con una sonrisa en su rostro y afirmó que él era un hombre “puro, sincero, honesto y leal”.

“Siento que me ama. No puedo quejarme y creo que llegó en la mejor etapa de mi vida, la relación de nosotros fue muy buena como amigos, siempre estuvo cunado, hubo problemas”, afirmó Luz Mery.