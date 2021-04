Riesgos y ventajas del retorno a clases presenciales en medio de la pandemia

Por su parte, la ex viceministra de Educación, Isabel Segovia, indicó que Fecode ha tratado de retrasar la reapertura de las instituciones educativas.

"Los opositores a la apertura de colegios que incluye al sindicato de Fecode, han tratado de hacer las cosas lentas y ha habido una especie de desobediencia civil, lo que ha hecho que las administraciones locales tengan muchos problemas en la apertura y en estos momentos empiezan a tener una razón más para decir que no se puede abrir los colegios, porque estamos llegando a un tercer pico y las condiciones no están dadas", manifestó en entrevista con RCN Radio.

Sin embargo, adviertió que "hay cierta desidia de los gobiernos nacional y local, así como una falta de liderazgo muy clara porque el tema Fecode no es nuevo, ellos se oponen a la apertura de colegios desde el año pasado y pese a que han cambiado el discurso, no han cambiado la actitud (...) Y aunque sí hay colegios que no tienen las condiciones, hay otros que sí, hay regiones donde no hay afectación por covid-19. No se puede generalizar a que todo el sistema se puede abrir al mismo tiempo, pero también es cierto que por excusas no se ha hecho la apertura".

En cuanto a la vacunación de los docentes, la ex viceministra señaló que "no es una condición para abrir los colegios, ya que en otros países lo han hecho sin vacunar a sus docentes; pero siento que hubo una falta de liderazgo desde el Gobierno Nacional y particularmente desde el sector educativo, por lograr que se vacunarán a los docentes una vez ya pasada la prioridad de los mayores de 80 años y el personal de salud".

"No entiende uno por qué no hubo una presión más fuerte para que este grupo, que además es de fácil vacunación por sus prestadores de servicio, no entrara en el grupo prioritario. No quiero que esto se vuelva una razón más para no volver a las aulas, pero sí creo que denota que faltó presión para que los profesores ya estuvieran vacunados o por lo menos en proceso".



De acuerdo con Segovia, en Colombia hay una emergencia educativa grandísima y sin antecedentes, "ya que llevamos con el sector cerrado más de un año y con la mayoría de los niños prácticamente desescolarizados. Pero el hecho de que los profesores no hayan sido puestos en la fase en términos de vacunación, es una preocupación. Sin embargo, también es una excusa más de los sindicatos para no ir a la clases, porque los docentes están saliendo a centros comerciales y se están reuniendo con sus familias".