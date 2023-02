Rodolfo Correa logra firmas para ser candidato a alcaldía de Medellín

La campaña política se ha intensificado en muchas regiones de Colombia. En algunas capitales, los partidos y movimientos se mueven a toda marcha, camino a las elecciones de octubre próximo.

A propósito de la campaña, el grupo significativo de ciudadanos AMA Medellín del profesor Rodolfo Correa a la Alcaldía de Medellín fue el primero en el país en recoger 80.000 firmas y superar con ello el número de apoyos necesarios para inscribir ante la Registraduría Nacional del Estado Civil oficialmente esta postulación.

Para anunciar que se llegó a las rúbricas, Correa y su grupo ciudadano realizó el lanzamiento de la canción “Medellín donde los sueños se hacen realidad”, desde el tradicional Parque de Berrío en pleno centro de la ciudad.

En este escenario los transeúntes se sorprendieron al ver y escuchar más de 100 personas bailando y cantando las siguientes estrofas, con las que se llenó de alegría la mañana de domingo:

“Medellín ciudad donde los sueños se hacen realidad, Medellin,

Esta Tacita yo la tengo que cuidar, Medellín,

Como no quererte si me has dado todo Medellín,

Si estamos juntos, somos uno solo”

“Con la cultura y el amor damos ejemplo,

Somos industria y lideramos con talento,

Y quien dirija esta ciudad debe saberlo, que a Medellín hay que cuidarlo y hay que quererlo”

Correa y su grupo significativo de ciudadanos avanza a toda marcha en el cumplimiento de su meta proyectada para el mes de mayo en la que espera recoger más de 150.000 firmas que legitimen el proyecto ciudadano de llegar a la Alcaldía y que permita superar la que, a su juicio, ha sido la mayor polarización política en la historia de la ciudad.

“Con nuestro discurso de unidad, respeto e inclusión le presentamos a la ciudadanía una propuesta colorida con arte urbano y llena de sentido cívico que nos permita devolverle a Medellín su alegría y su vocación de ciudad donde los sueños se hacen realidad. Nuestra invitación es a abandonar los odios y los discursos de rabia que hoy ponen en riesgo el modelo de ciudad que hemos construido en los últimos 50 años y que nos ha permitido ser referente mundial de progreso y oportunidades”, afirmó Rodolfo Correa.

A 8 meses de las elecciones, Correa y su grupo significativo de ciudadanos continuará su recolección de firmas, esperando finiquitar el proceso para su inscripción en el mes de junio cuando la tiene programada.