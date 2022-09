Rodrigo Londoño saluda decisión de ‘Iván Márquez’ de dialogar de nuevo con el Estado

El presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, saludó la intención de alias ‘Iván Márquez’ de dialogar nuevamente con el Estado colombiano en materia de paz.

"Para nosotros una frustración muy grande y en lo personal con Iván nos unía una profunda amistad y además jugó un papel muy importante y lo hizo muy bien como negociador el jefe de la delegación en La Habana”, señaló Londoño en la revista Cambio.

Indicó que, “tomar esa decisión (alzarse en armas nuevamente) se siente esa frustración y por eso yo saludo y me emociona que el saber que está vivo y segundo que tiene la decisión de retomar el camino (del diálogo)”.

En la declaración, invitó a los colombianos a “acompañar al presidente Gustavo Petro”. “La mejor decisión que pudimos haber tomado los colombianos fue haber elegido un presidente que se la está jugando por la paz, que no está pensando en la guerra, todos los colombianos debemos acompañarlo en ese propósito”, añadió que es “complejo, que no será fácil y esperamos que no se vaya demasiado tiempo” en la negociación.

Ellos, la Farc-EP, firmaron el “Acuerdo de Paz con el Estado colombiano y aquí estamos” y frente a los alzados en Armas, “por lo que se ven las imágenes son muchachos que no quisieron o no creyeron en el proceso”.

Finalmente, frente al caso ‘Santrich’, el firmante de paz y presidente del partido Comunes, señaló que “todo indica que hubo entrampamiento”.

“¿A uno cuando lo pueden entrampar?, de todas maneras la decisión que ellos ('Iván Márquez' y 'Santrich') tomaron no la vi muy bien y aquí nos mantuvimos”, señala Londoño.

Dejó claro que, “no solamente fue para ellos, sino para todos nosotros, hicieron intentos de hacernos caer en trampas en la cual desafortunadamente tuvimos la sapiencia de no terminar, convencidos en que por encima de las dificultades que hay el camino es seguir”.