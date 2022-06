Roy Barreras confirmaría visitas a cárceles y reuniones con extraditables

En un video filtrado en redes sociales y medios de comunicación, revelado por la Revista Semana, el senador Roy Barreras, jefe de debate parlamentario de Gustavo Petro, acompañado de la hoy electa senadora Clara López, se refirió a las visitas de personas cercanas a la campaña del Pacto Histórico a cárceles del país, ofreciendo, entre otras cosas, la “no extradición” a algunos delincuentes.

“Hay visitas a las cárceles, al pabellón de extraditables, de gente del Pacto Histórico ofreciéndoles la no extradición a los extraditables. En los pabellones se reunieron (…) eso lo van a sacar pronto, hay que estallarlo, les decía yo ahora como cuando tu estallas controladamente un explosivo, la campaña tiene que advertir y descalificarlo y no salir a dar explicaciones”, señala Barreras en una primera parte de la controversial conversación con algunos miembros de la campaña de Petro.

En la reunión participaron Clara López, electa senadora por el Pacto Histórico y exalcaldesa de Bogotá y los actuales congresistas Roosevelt Rodríguez y Temístocles Ortega, cercanos a Gustavo Petro, quienes en una sala de reuniones escuchan atentamente a Barreras referirse a las visitas de personas cercanas a la campaña a cárceles como La Picota. En su momento, la campaña negó que se estuvieras adelantando estos acercamientos con delincuentes en las penitenciarías.

“A mí no me convence, perdone lo imperdonable, a mí me parece un error, es una imbecibilidad total, a quién se le ocurre, no tiene explicación”, se escucha a Roy Barreras. Adicionalmente, señala que deben prepararse para un escándalo por cuenta de las filtraciones de dichas visitas, entre las que se encontrarían las del mismo hermano de Gustavo Petro, Juan Fernando Petro.