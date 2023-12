RTVC aclara hackeo en su cuenta de X: “No descartamos que pueda tratarse de un saboteo interno”

Recientemente se supo que la cuenta de X del medio RTVC noticias experimentó lo que inicialmente se creía que era un hackeo. No obstante, Nórida Rodríguez, gerente de RTVC, publicó un video en redes sociales para ofrecer detalles sobre el incidente.

Rodríguez explicó que, si bien están investigando los hechos, el ingreso a la cuenta se realizó de manera convencional, utilizando la clave desde Bogotá. No descartó la posibilidad de un saboteo interno, ya que varias personas tienen acceso a dicha clave.

“Lo que sí puedo confirmarles es que el ingreso a la cuenta de X de nuestro informativo se hizo de manera normal, es decir, a través de la clave desde la ciudad de Bogotá. Por lo que no descartamos que puede tratarse de un saboteo interno, ya que varias personas tienen acceso a esta clave”, señaló Rodríguez.

La información fue proporcionada por la plataforma X, y la gerente expresó su curiosidad ante el hecho de que, después del incidente, su líder digital haya sido sistemáticamente atacado en la misma red.

“Es importante aclararles que nuestra infraestructura tecnológica y de comunicaciones no sufrió ningún daño. Como gerente de RTVC, he tomado medidas y nuevos protocolos de seguridad desde el día de ayer para que una situación así no vuelva a suceder”, añadió.

Frente al anuncio inicial de un posible ciberataque, Hollman Morris, subgerente del sistema de medios públicos RTVC, fue el primero en condenar el hecho, calificándolo como un ataque a la seguridad nacional.

En sus declaraciones, la gerente Rodríguez agradeció a la audiencia y seguidores por su atención y solidaridad, destacando el compromiso del equipo de RTVC para mantener la integridad de sus plataformas ante posibles amenazas.