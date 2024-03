Rubén Lanao, acordeonero de Silvestre Dangond, ha estado en el ojo del huracán luego de que su exnovia denunciara haber sido víctima de chantajes y acoso por parte suya, además de haber revelado que el joven músico habría filtrado unos videos íntimos de cuando aún eran pareja. En diálogo con Revista Semana, la mujer dio detalles sobre lo ocurrido.

“Esta es una de esas situaciones en las que uno piensa que jamás va a estar envuelto. Mi vida dio un giro de 180° en cuestión de horas, minutos. Las personas han perdido sensibilidad con lo que comparten y comentan, no se dan cuenta que hay seres humanos detrás de las pantallas”, contó la exnovia de Rubén Lanao.

Rubén Lanao se defiende tras polémica con su exnovia

Si bien guardó silencio por varias horas, en la tarde de este jueves Rubén Lanao utilizó sus redes sociales para pronunciarse acerca de la denuncia en su contra. A través de un video en su cuenta de Instagram, el acordeonero se defendió y aseguró que los señalamientos en su contra no son ciertos.

“Siento un profundo respeto por las mujeres, y mucho más por las que están o han estado cerca de mi corazón. (...) Los videos que circulan en redes sociales son registros personales e íntimos que nunca debieron trascender. Primero por la afectación que podría causarle a mi exnovia, a su dignidad, a su imagen, a su familia. Y en segundo lugar a mi imagen, en ese orden estricto, primero ella y luego yo”, comenzó diciendo el acordeonero.

Rubén Lanao afirmó que nunca expondría la historia que vivió con su expareja y que no fue él el que publicó los videos. “Al grabar y conservar estos videos éramos conscientes del riesgo que corríamos, pero nunca lo dimensionamos. Quien quiera que haya puesto a circular estos videos, invadió nuestra privacidad y vulneró como no tienen idea nuestra intimidad. Entiendo que hay una tutela que me pide que baje los videos, pero qué más quisiera yo. Le estoy contestando a un juez que no puedo bajar lo que no he subido”, relata el artista.