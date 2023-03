Sale director del Invima, ¿le pasó factura escasez de medicamentos?

El director (e) del Invima, Francisco Rossi, deja la entidad tras haberse cumplido su período de encargo. El funcionario, quien es asesor del Ministerio de Salud, había sido designado en esta posición, desde el pasado mes de septiembre, mientras se definía la persona que estaría en propiedad.

Se ha conocido que Mariela Pardo Corredor sería la personera que estaría a cargo, mientras se define si queda en propiedad o se escoge otro funcionario para asumir la dirección de la autoridad sanitaria.

Rossi inicialmente había sido nombrado por un periodo de tres meses, pero este tiempo se prolongó por otros tres, hasta el pasado 21 de marzo, razón por la cual se designó de forma oficial a la nueva funcionaria.

La salida del director Francisco Rossi se presenta en medio de la polémica que se ha generado por la escasez y desabastecimiento de medicamentos en el país.

Las últimas declaraciones del funcionario se dieron en el debate de control político de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

En dicho debate señaló que “varias veces comercializadores internacionales de medicamentos, que con lista en mano nos dicen: esto está desabastecido, se los pongo en una semana en Bogotá, en un contenedor a un precio mínimo, pero nos parece que esa es la única solución que no tiene sentido en un país como Colombia, que quiere fortalecer la industrialización y que está contando con el papel de todos los actores para resolver este problema”.

Lo anterior hizo que la ministra de Salud, Carolina Corcho, lo desmintiera en su cuenta de Twitter. La funcionaria indicó que esta afirmación no era cierta.

“No he sostenido reunión con ningún laboratorio internacional que haya ofrecido medicamentos que escasean. No existe ningún contenedor esperando ingreso. @MinSaludCol puede ser facilitador, pero no es el comprador de estos medicamentos que corresponde a otros agentes del sistema”, subrayó.