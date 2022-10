El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso recluido en una cárcel de Atlanta (EE. UU.) envió una carta al presidente Gustavo Petro en la que le mostró su intención de “trabajar por la paz total” de Colombia.

Quién fue uno de los más sanguinarios paramilitares de Colombia, le pidió al jefe de Estado, “una conversación para materializar esta voluntad compartida de entregarle a las nuevas generaciones una Colombia pacificada y más humana".

"Cuál es el paso a seguir, estoy listo a entablar una conversación con Usted, con el alto comisionado para la Paz o con quien usted considere", añadió.

Le pude interesar: Nueva masacre en el Valle del Cauca deja cuatro muertos

De igual manera, en el documento, Mancuso indicó que desea ser reconocido como un gestor de paz, al asegurar que tiene la capacidad de ayudar a parar la guerra en el territorio colombiano.

"Mi convicción y compromiso por trabajar desde la institucionalidad para lograr una paz definitiva para Colombia siguen estando intactos. Si tuvimos capacidad y formas de emprender una guerra tan frenética y desgarradora, también tenemos capacidad, formas y experiencia para ayudar a pararla. En este sentido señor presidente, comparto con usted la máxima de que en cualquier caso la verdad tiene que ir por delante", indica la misiva.

Por último, Mancuso se refirió a su seguridad y a la de su familia por los hechos que ha revelado y que salpican a diferentes personalidades de Colombia.

Lea también: Atentado en Toledo, Antioquia: Sicarios dispararon contra el exalcalde que resultó herido



"Toda mi actuación desde que lideré la negociación con el Estado colombiano para la desmovilización de las Autodefensas, ha sido con la verdad por delante, no tengo rabo de paja, ni mucho menos estoy persiguiendo propiedades”, sostuvo.

“No tengo miedo alguno, lo que he tenido que decir lo he dicho a costa de mi seguridad y la de mi familia, y como cuenta de cobro vea Usted donde estoy y las retaliaciones, venganzas y persecuciones de las que hemos sido objeto. Por consiguiente, no tengo impedimento alguno para asumir las tareas que correspondan en el objetivo compartido de lograr la paz total para Colombia", concluyó.

Esta es la carta completa: