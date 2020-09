San Andrés: En medio del confinamiento la naturaleza recupera su lugar

Mientras preparábamos este especial sobre la situación que vive San Andrés, por cuenta de la pandemia, tuvimos la oportunidad de ser testigos de una ciudad vacía y en silencio.

Por sus calles no se ven los miles de turistas que habitualmente llegaban, no se escucha la música de las discotecas, no se ven las embarcaciones recorrer sus aguas. Los almacenes están cerrados, los restaurantes vacíos y cientos de lanchas permanecen en las orillas.

Sin embargo, llama la atención el mar cristalino, como el que se ve en el muelle, a donde volvieron lindas especies a nadar y lo hacen cerca de la orilla, algo que antes no pasaba porque por ese muelle se movilizaban cerca de dos mil personas al día, la pandemia le ha enseñado lecciones sobre la preservación de la isla, como lo cuenta Richard Howard Carter, representante legal de Asontur en el muelle de Cotonquí.

Lea también: San Andrés lanza SOS al Gobierno ante crisis económica por la pandemia

"Hemos aprendido a valorar, a conservar, a preservar nuestra cultura y a nuestra isla, y más ahora, ya que, gracias a Dios, gracias a este recurso, hemos sobrevivido y hemos subsistido hasta el momento", señaló Richard, quien hace parte de una asociación de raizales que viven de la pesca y señala que, ante la falta de turistas, vieron la oportunidad de inculcar, en quienes viven en la isla, la necesidad de cuidar a San Andrés.

"Durante la pandemia hemos ido inculcando al resto de las personas y a todo aquel que llega a San Andrés, la importancia de preservar y conserva un lugar maravilloso como nuestra Isla, que es de nosotros, es tuya y es del mundo entero en general. No simplemente es nuestro recurso natural donde vamos a explotar para beneficio personal, tenemos que también retribuir lo que hacemos con los recursos que extraemos", exhorta Richard.

Le puede interesar: San Andrés se reinventa para sobrevivir en medio de la pandemia

Para este raizal, que se dedica a la pesca, también reconoció que la crisis hizo que la isla volviera los ojos al mar, y ya no solo lo viera como un atractivo turismo, sino como lo que es: su casa y su proveedora.

"El sentido de pertenencia es algo que es muy importante para nosotros, no solo San Andrés, sino para nuestro país, pero no lo vemos de esa manera, sino que solo pensamos en el beneficio que yo puedo tener de un recurso natural", señala.

Y mientras los humanos aprenden la lección, la naturaleza empezó a recuperar su lugar y, en medio del confinamiento, los ecosistemas han mostrado su enorme capacidad de depuración, y de paso le han mostrado al hombre cuán diferente es la vida sin su depredación.

"La isla se ha recuperado naturalmente, la fauna marina ha regresado porque ha respirado; nosotros podemos ver aves migratorias que llevaban años sin llegar por la cantidad de turistas", sostiene.

Lea también: San Andrés se prepara para el regreso de turistas en medio de la pandemia

Mensaje

Los isleños hoy hablan de un turismo diferente y son conscientes de la necesidad de conservar sus recursos. Pero sus necesidades no se sanan solas, como sí lo hace la naturaleza, y por eso aprovecharon los micrófonos de RCN Radio para enviar un mensaje al presidente Iván Duque, a quien ven lejano porque vive en el continente, como le llaman al resto del país.

"Un llamado para nuestro presidente, ¡por favor, recuérdenos! San Andrés está alejado del continente (como le llaman al resto del país) y solo se llega por agua o por cielo, por eso la idea es que nos tengan en cuenta y por lo menos inyecten dinero a la isla, porque los bancos no nos quieren prestar. Sin embargo, con las uñas, trabajamos y nos estamos preparando para la reapertura", señaló Víctor Abrahams, operador turístico.

En contexto: El miedo al contagio del Covid-19, la otra realidad con la que vive San Andrés

Medidas

En San Andrés se decretaron nuevas medidas, ante el aumento de casos de Covid-19, entre ellos el toque de queda, de 5:00 de la tarde a 5:00 de la mañana de lunes a viernes.

También se decide que es obligatorio permanecer en casa los fines de semana de septiembre, desde el viernes a las 5:00 de la tarde hasta el lunes a las 5:00 de la mañana. Y se suspende la reapertura de playas y el uso de los cayos (a excepción de los visitantes quienes deberán portar su tarjeta de turismo).

Por último, las autoridades estudian la posibilidad de cerrar el aeropuerto, nuevamente.