San Andrés lanza SOS al Gobierno ante crisis económica por la pandemia

La situación también ha sido difícil para Víctor Ebriham, dueño de la empresa prestadora de servicios Expedition, quien durante los últimos cuatro movilizaban entre 150 y 200 turistas al día, por los diferentes atractivos que tiene San Andrés.

Hoy, tras seis meses de parálisis en su actividad, tuvo que cerrar las oficinas de su negocio y por ahora sobrevive gracias a la pesca.

“Nos hemos ido a pescar y así hemos sobrevivido estos seis meses, pescamos para comer y vender, pero es muy difícil”, relata Víctor, mientras señala que a pesar de ser raizal, por el hecho de estar dedicado a otra actividad que no es la pesca no le es fácil. “Ojalá el Gobierno Nacional eche los ojos sobre San Andrés, ahora es cuando la Isla los necesita”, indicó.

Víctor también hizo un llamado a la banca nacional, ya que asegura que "es la oportunidad para que salven a las empresas como el país en un pasado salvó a la banca. Pero no le quieren prestar a los empresarios, uno va por un crédito y lo primero que le dicen es: ¿Cuándo me vas a pagar si no hay turismo? Y no nos prestan nada”.

Durante los últimos 40 años, Alí Mustafá se ha desempeñado como comerciante vendedor de perfumes y prestador de servicios turísticos, junto con su familia y confiesa cómo llegaron las deudas en medio de la pandemia.

“Tengo varios negocios, pero todos están parados. No hemos hecho la primera venta en seis meses y nos preocupan nuestros trabajadores, ellos dependen de nosotros y no los hemos querido abandonar porque han estado con nosotros en las buenas, y ahora hay que estar con ellos en las malas”, señala.

Mustafá, de ascendencia libanesa, dice que los comerciantes ya no pueden aguantar, por lo que pide la intervención del Gobierno Nacional.

“Es muy duro que el Gobierno nos haya abandonado de esa manera, las ayudas son mínimas y en San Andrés la vida es más cara que en el interior del país, por lo que no se puede vivir con eso. Estamos del día a día, como mucha gente, pero no podemos aguantar más por eso necesitamos que el Gobierno genere más contratación interna”, sostiene.

Para tener un sustento económico, Mauro Miler, quien pertenece a la asociación de taxistas que operan desde el aeropuerto, relata que ante la falta de turista ahora trabaja en construcción.

“Estoy varado, a pesar de que mi esposa tiene, además, una posada, pero todo está parada y no tenemos dinero, por lo que me tocó salir al rebusque y como también sé construcción me tocó empezar a sobre vivir de eso”, señala.

Miler, antes de la pandemia, lograba hacerse cerca de 200 mil pesos al día, ahora con los trabajos que se rebusca asegura que le toca hacer “maravillas” ya que el alto costo de la Isla hace que no le alcance para mucho.

“Aquí todo es muy caro porque llega de afuera y desde que se perdieron las aguas en La Haya, ya no podemos pescar como antes, por eso nos toca acostarnos con el estómago vacío porque también tenemos hijos a lo que hay que ayudar”, afirma.