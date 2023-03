Estas denuncias están a disposición del Gaula y la Fiscalía General de la Nación ya que estas amenazas las ha recibido a través de las redes sociales, mensajes y llamadas a su número personal y esta última que fue en su vivienda.

En estos mensajes, de manera reiterada, le indican que su vida y la de su familia corre peligro. "A mí me me desconcierta porque yo ya no estoy en Girón, no le he hecho daño a nadie, nunca me he metido con nadie. Todo lo contrario. Soy un hombre que ha sido dedicado a la comunidad y a promover la paz y la ética entonces no, realmente no entiendo", añadió el exmandatario.

Más noticias: En cuidados intensivos permanece menor atacado con arma de fuego en Bucaramanga

Además, agregó que está esperando una respuesta por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) desde el pasado 19 de diciembre.

"No he recibido absolutamente ninguna respuesta. Entonces, no sé si se van a pronunciar cuando atenten contra mi vida", puntualizó.

Hasta el momento, estos hechos están siendo investigados por las autoridades.