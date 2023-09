A un bombero le robaron el reloj mientras atendía una emergencia en Bucaramanga

La delincuencia no da tregua en Bucaramanga. Esta vez, un bombero de la ciudad fue víctima de robo, en momentos en los que atendía una emergencia en el viaducto Provincial La Novena o viaducto Alejandro Galvis Ramírez de la capital santandereana.

Según conoció RCN Radio, el bombero de la ciudad llega al viaducto La Novena junto con su equipo para rescatar a una persona que pretendía lanzarse desde la parte alta de la estructura, pero la situación se salió de control por la insistencia de esta persona que tenía como objetivo tirarse al vacío, y fue en ese momento en que el ladrón aprovechó y rapó el reloj del bombero para luego salir corriendo.

El reloj inteligente tiene un valor cercano a los cuatro millones de pesos y según el relato del bombero, solo se dio cuenta que le habían rapado el objeto cuando le dejaron marcas de rasguños en la mano.

“Sentía que me tomaban el brazo con fuerza, mientras estaba atendiendo la emergencia, no podía creer que me estaban robando, porque nosotros estábamos en el lugar, era prestando una ayuda a una persona para evitar que se lanzara al vacío, pero me quedé con rasguños en las manos, así me di cuenta que me habían robado”.

Este hecho fue rechazado por la comunidad de la zona, debido a que cuando el bombero dio aviso a las autoridades, el delincuente se había ido del lugar, “desapareció en un abrir y cerrar de ojos”, señaló el bombero.

Cabe mencionar que este dispositivo, pese a que contaba con GPS incorporado, no fue posible ubicarlo debido a que había sido desactivado una vez se presentó el robo.

El Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga pidió a la comunidad que es importante de la colaboración de todos debido a que ellos están prestando, es una ayuda en todo momento, especialmente están cumpliendo con un deber con la población y no pueden seguir siendo víctimas de la delincuencia en la ciudad.