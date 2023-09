La delincuencia no parece dar tregua en ningún rincón del territorio colombiano, pues en la madrugada del pasado viernes, se registró un triste caso en el que una mujer de 60 años fue víctima de robo a su vivienda al norte de Bucaramanga.

Según lo reveló la víctima a las autoridades, luego de ser hurtada, la mujer buscó salir corriendo para pedir auxilio, pero los delincuentes la amenazaron y amordazaron para evitar ser descubiertos.

“Eran dos tipos bien vestidos, pero con capuchas. Me empujaron, me taparon la boca, cerraron la puerta y empezaron a esculcar en mi casa. Subieron al segundo piso y me desordenaron todo”, señaló la mujer.

Los delincuentes habrían hurtado $1.500.000 y dos alcancías donde la adulta ahorraba dinero para agregar su casa, pues tras los fuertes temblores, se registraron varias grietas en su hogar.

“Eran mis ahorritos para reparar la casita, se lo llevaron todo y me dejaron sin nada”, lamentó.

“Tengo un golpe en la cabeza que aún me duele, me dejaron amarrada y con la boca tapada sin poder pedir ayuda”, añadió.

La mujer duró varias horas atadas de manos y pies sin que nadie se percatara de lo sucedido.

“Está amarrada, pobrecita. La señora Marta está amarrada todo el día. Nosotros vinimos porque escuchamos una bulla. Una silla para poderla sacar (...) Aquí estamos en su casa. Le ‘despelucaron’ la casa. Le destrozaron todo. Todo se lo revolcaron. Todo el desorden para robarla y tenerla amarrada”.

Autoridades de Bucaramanga ya hacen las labores de investigación para lograr dar con los responsables.