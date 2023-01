Una avioneta privada que llegaba al Aeropuerto Internacional Palonegro de Bucaramanga, se accidentó en el momento que se salió del tren de aterrizaje.

Por tal motivo personal del cuerpo de Bomberos Aeronáuticos atendieron la emergencia, ya que la avioneta tipo C90 quedó en el punto de aterrizaje bloqueando la pista.

El avión privado cubría una ruta Barrancabermeja – Bucaramanga y 3 ocupantes quedaron ilesos. La dirección técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil asumió las respectivas averiguaciones del incidente.

“Presentó una falla en su tren de aterrizaje y quedó en medio de la pista del Aeropuerto Palonegro. El piloto, el copiloto y un pasajero resultaron ilesos. La Aeronáutica Civil realiza las gestiones necesarias para la pronta reapertura de las operaciones aéreas”, informó la Aerocivil.

La central aérea tuvo que cerrar operaciones en el lugar desde las 5 de la tarde de este martes, por los problemas de aterrizaje, para evacuar la pista e investigar el caso.

“Una aeronave se queda sin tren de aterrizaje trasero. Aterrizó dejando chispa. Gracias a Dios no pasó nada. Se activa la emergencia”, comentó uno de los testigos de los hechos, quien mediante un video pudo grabar el momento en que el avión quedó estrellado en la pista.

Fueron varios los viajeros que quedaron atrapados en el aeropuerto después de la emergencia, pues la contingencia de último momento provocó el retraso de algunos vuelos.

Como ocurrió en el caso de la empresa de EasyFly y la aerolínea de Satena que tenían rutas desde Medellín y Bogotá, y tuvieron que aplazar los vuelos al no poder aterrizar en la capital santandereana.

Aunque el avión no alcanzó a quedar totalmente destruido, no fue posible moverlo de inmediato hasta que no llegaron las respectivas personas encargadas del tema para poder solucionar la movilidad aérea en la región.