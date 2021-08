Aguachica no recibirá residuos sólidos de Bucaramanga tras cierre de El Carrasco

El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, a través de su cuenta de Twitter, afirmó que de manera provisional los residuos sólidos irán al relleno sanitario Parque Tecnológico ‘Las Bateas’, el cual se encuentra ubicado en el municipio de Aguachica, Cesar.

“Damos cumplimiento a la orden del juez 15 administrativo de BGA que ordena el cierre del relleno sanitario El Carrasco. Las empresas de aseo han activado su plan de contingencia y de manera temporal dispondrán los residuos sólidos en el Parque Tecnológico Las Bateas en Aguachica”, se lee en el trino de Cárdenas.

Lea también: En Montería ya se aplicaron 300.000 vacunas anticovid



Ante el anuncio, el alcalde de Aguachica, Robinson Manosalva, afirmó que no recibirá los residuos sólidos de Bucaramanga y su área metropolitana. Además indicó que el municipio no fue notificado, por parte de la Empresa de Servicio de Aseo Veolia, sobre su oferta al vecino departamento.

“Aguachica no está preparada para recibir esos desechos porque aún estamos enfrentando la emergencia sanitaria por la covid-19”, sostuvo

El mandatario afirmó que envió una carta al Ministerio de Vivienda informando su oposición en trasladar basuras desde el departamento de Santander. “Como Alcalde Social, no me he valido de vías frente a las actuaciones o disposiciones de la empresa Veolia en trasladar residuos sólidos desde Santander, hasta el Parque tecnológico ‘Las Bateas’ ubicado en la jurisdicción del Municipio que presido, debo informar que mi oposición, se encuentra debidamente fundamentada en la resolución 0877 del 21 de julio de 2015, mediante la cual se le otorga licencia ambiental para operar como sitio de disposición final”, se lee en la carta.

Le puede interesar: Inundaciones y afectaciones dejó fuerte aguacero en Puerto Berrio (Antioquia)

Asimismo, la Corporación Autónoma Regional Cesar (Corpocesar), dejó claro que Aguachica, no cumplen con las condiciones técnicas suficientes para recibir las basuras.

Señaló que con el estimado de 1.000 toneladas diarias generadas en esa zona Santandereana se excedería la capacidad del relleno ubicado en esta localidad.

La directora (e) de Corpocesar, Yolanda Martínez, aseguró que disponer cantidades de residuos no autorizados en el relleno Las Bateas producirían un alto riesgo ambiental y de salubridad pública.