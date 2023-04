Al menos 15 perros aparecieron muertos en barrio de Piedecuesta, Santander

Indignados están los habitantes del vario Villa Josefina, del municipio de Piedecuesta, porque aparecieron 15 perros muertos, tirados en las calles, en donde se presume que fueron envenenados.

Esta situación de inmediato alertó a los ciudadanos del lugar quienes llamaron la atención de las autoridades para que se hagan cargo de las investigaciones correspondientes, con el fin de conocer el paradero de los responsables.

Por su parte, Alberto Leal, presidente de la Junta de Acción Comunal de Guatiguara la Vega, señaló: “queremos denunciar que 15 perros aparecieron muertos con síntomas de envenenamiento. En las horas de la mañana hizo presencia la Policía Nacional para hacerse cargo sobre el tema, recogieron estos animales para hacerle una revisión a las causas reales de sus muertes, pero las comunidades estén preocupadas porque dicen que deben ser personas que les quieren hacer daño, debido a que los animales se convierten en leales protectores y avisan cuando alguien nos quiere hacer daño”.

Añadió el líder comunal que “puede ser que estas muertes de los animales sea una señal de advertencia, desconocemos ese tema, pero podría tratarse de alguna situación que podría atentar contra la sana tranquilidad de los habitantes, por eso exigimos que las autoridades adelanten una investigación correspondiente para hallar al o a los responsables de este hecho que ha generado tristeza entre la comunidad, porque se trataba de animalitos inocentes”.

Sobre este lamentable hecho, los líderes comunales de la zona en general han solicitado que las personas cuiden muy bien los animales, que no los dejen por ahí solos en horas de la noche especialmente, y avisar cualquier situación que ponga en riesgo la vida de los animales.

A su turno, Luz Marina Carrillo señaló que, “rechazamos este hecho que atenta contra la vida de los perritos, porque las personas que hacen no tienen porque hacer esta clase de situaciones, pese a que hay algunas personas que no les gusta los animales, no les da derecho de arrebatarles la vida de esa manera, por eso invitó a la comunidad Piedecuesta o de esa zona que si saben quién cometió ese crimen de los animales, nos informe o nos den indicios de quien podría tratarse.

Los animales fueron encontrados uno por uno muertos en diferentes lugares del barrio Villa Josefina, por su parte el Alcalde de Piedecuesta, Mario José Carvajal, quien conoció del caso, exigió a las autoridades adelantar las respectivas investigaciones para hallar a los responsables.