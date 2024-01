Alcalde de Bucaramanga invita a Petro a un café para hablar de la región

En un evento liderado por el Congreso de la República, en cabeza de su presidente, el senador, Iván Name, llamado ‘Regiones Autonómicas’ se busca impulsar un nuevo modelo geopolítico para Colombia, donde las regiones tengan más autonomía administrativa y económica.

Según el senador “la centralización de los recursos tienen a varios departamentos y cientos de municipios del país en estado crítico, algunos hundidos en pobreza y guerra”.

El alcalde, Jaime Andrés Beltrán tomó la palabra en este espacio y se refirió a ciertas declaraciones que ha dado sobre el Gobierno Nacional y sobre las que precisó: “Jaime Andrés modere su lenguaje, porque nos va a dejar sin presupuesto, no es bueno pelear con el Presidente, lo van a dejar sin plata ¿y las autonomías y la descentralización en dónde está?”.

El mandatario mencionó también: “A los gobernantes de la región a lo único que se les centraliza es la culpa, pero los recursos no, no podemos hablar de descentralización, al final dependemos de lo que nos quieran enviar y de si nos quieren o no nos quieren”.

La propuesta del presidente del Congreso, sobre regiones autonómicas no sería una iniciativa en solitario, varias voces en Colombia tienen diferentes propuestas para un cambio de modelo de organización de Estado.

A esa iniciativa se ha unido el alcalde de la capital de Santander: “Las agendas de los gobernantes deben estar en nuestros territorios y no en Bogotá y no la pasamos más esa ciudad haciéndole lobby a los Ministro con la totuma, esperando que nos entreguen un poco de dinero para poder resolver temas, cuando deberíamos estar en el territorio haciendo presencia para resolver los problemas del territorio, lo que traduce que en los territorios quedamos sometidos a la voluntad del Gobierno de turno a la filosofía y a la ideología”.

Culminado la declaración, el alcalde Jaime Andrés Beltrán, le hizo una propuesta al Presidente Petro: “Por eso en medio de mis diferencias y en medio de mis posturas radicales y en orillas distintas frente al Gobierno Nacional lo que les he dicho de manera puntual; Presidente lo invito a Bucaramanga, le invito un café y que sea de la mesa de los Santos, para que hablemos de lo que pasa en la región y si realmente quiere gobernar con la regiones pues aquí los esperaremos porque gobernar es estar presente y eso es lo que estamos esperando”.