Alcalde de Bucaramanga superó el coronavirus

A través de sus redes sociales, el alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas, confirmó que el resultado de la última prueba PCR que se practicó dio negativo.

Manifestó en el mensaje que ha superado la Covid-19, que se encuentra bien de salud y lleno de energía para volver a las calles a seguir trabajando por la ciudadanía.

Lea también: Sacyr demandó a Fondo de Adaptación por costos de pruebas a puente Hisgaura

“El resultado de la última prueba PCR que me he realizado ha dado negativo. He superado el virus y estoy lleno de energía para volver las calles a seguir trabajando por la ciudadanía y junto a ellos, Gracias a quienes me enviaron mensajes de apoyo. Sigamos cuidándonos”, indicó el mandatario.

La noticia la da nueve días después de haber informado que había arrojado positivo para el virus e invitó a todos los ciudadanos a extremar sus cuidados.

Una de las primeras actividades que realizó el mandatario de los bumangueses fue el acompañamiento de la reactivación de los bares en la ciudad.

Le puede interesar: Falleció el niño que cayó en una paila en la que se preparaba panela

“Hoy ya me reincorporé a mis actividades laborales en la calle, estuvimos con covid-19 de manera asintomática, desarrollando la agenda de manera virtual, trabajando desde el apartamento y el mensaje es a que todos debemos estar muy atentos en nuestras casas, a estar pendiente de la población mayor de 60 años, pues es donde se ha presentado el mayor número de contagios”, puntualizó Cárdenas.

Informó que la próxima semana reactivará las visitas en las obras que se están adelantando en diferentes sectores de Bucaramanga.

“La semana entrante retomaré la agenda de seguir visitando las obras que estamos terminando, que queremos poner al servicio de la ciudad y con todo el mejor ánimo. El mensaje es a seguir cuidándonos y no podemos relajarnos”, dijo finalmente el Alcalde de los bumangueses.