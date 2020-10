Alcalde de Bucaramanga y Gobernador de Santander tienen coronavirus

Luego de someterse a la prueba de rutina, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas y el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, confirmaron este miércoles que el resultado fue positivo, lo que significa que ambos mandatarios tienen covid-19.

El Gobernador de Santander, quien se sometió a la prueba después de haber estado en un recorrido por varios municipios, en los que entregó elementos de protección a algunos hospitales, dio a conocer que no presenta síntomas asociados al coronavirus y que está cumpliendo con el aislamiento selectivo.

"Santandereanos, como es costumbre, cada que regreso de provincia por protocolo me realizo la prueba del covid-19. Hoy recibí el resultado y es positivo, quiero contarles que afortunadamente no he presentado ningún síntoma y ya me encuentro cumpliendo el aislamiento obligatorio", dijo el mandatario de los santandereanos.

Poco después, el Alcalde de la 'ciudad bonita' también dio a conocer el resultado positivo de la prueba PCR de covid-19, asegurando que también es asintomático y que continúa acatando las orientaciones médicas.

"Bumangueses, quiero contarles que ayer recibí el resultado de la última prueba covid, las cuales me realizo rutinariamente, y este fue positivo. Me encuentro bien, sin síntomas, y desde hoy trabajaré desde casa, cumpliendo todos los protocolos establecidos para estos casos", dijo Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga.

Los dos mandatarios anunciaron que seguirán trabajando desde sus viviendas, lugar desde donde están aislados cumpliendo la respectiva cuarentena mientras batallan contra el coronavirus.

Vacuna

Estos anuncios se dan en momentos en que se adelanta la aplicación de la primera dosis de la vacuna experimental de la multinacional Johnson & Johnson para los primeros voluntarios en Colombia.

Los ensayos se harán en diez centros de investigación que se encuentran en ciudades como Bogotá, Bucaramanga, Medellín y Barranquilla.