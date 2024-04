A través de su cuenta de X, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, realizó fuertes criticas contra el procurador regional, Omar García, lo señala de realizar una persecución política en su contra, cuyo objetivo es destituirlo.

"En el video realizado por los cucuteños, Jorge Acevedo dice, el procurador regional, Omar Javier García me ha venido mandando una serie de mensajes en los cuales dice que me va a destituir, que hoy a las 2:00 de la tarde no vaya al despacho porque supuestamente él va a ir con todo a sacarme de allá y es un actor permanente en política acá en la ciudad de Cúcuta", sostuvo.

Así mismo, el mandatario de los cucuteños solicitó a la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, que atienda su denuncia y que fije su atención a las situaciones presentadas desde hace varios días en la ciudad de Cúcuta en su contra, acompañado de la clase política de la región y de fuertes señalamientos por parte de algunos medios de comunicación.

El alcalde aseguró que había recibido información de parte de la Gobernación, sobre la presunta intención que tendría el procurador regional de apartarlo de su cargo.

El video culmina indicando "creo en usted doctora Margarita Cabello, creo en la institución y me gustaría que por favor pusiera sus ojos en la ciudad de Cúcuta. Acá hay una una persecución hace unos días en medios de comunicación y con muchas cosas que han venido pasando, entonces por favor, Procuraduría General de la Nación (...) si hay que hacer algo, hay que hacerlo, pero realmente que sea en el marco de la ley y no por cuestiones políticas, ni por acosos políticos".