Alcalde de Cúcuta propone pagar a jóvenes para que presten servicio militar

El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, propuso entregar una serie de incentivos a los jóvenes de la ciudad para que presten su servicio militar o policial, como medida para contrarrestar el déficit de personal en las filas de la Fuerza Pública en la región.

Un bono de dos millones de pesos mensuales sería entregado por la administración municipal a jóvenes de la ciudad que desde los 18 años presten su servicio militar en la región, como medida para incentivar la vinculación de esta población.

Jorge Enrique Acevedo alcalde de la ciudad señaló que en las próximas semanas estará lanzando un plan de incentivos para que jóvenes de todo el departamento presten su servicio militar en la capital del departamento.

“Cúcuta no tiene policía militar, el servicio militar ya no es obligatorio y los muchachos no se están presentando, por eso lanzaremos un plan de incentivos, un bono de dos millones de pesos que permita que los jóvenes cucuteños o incluso de otras ciudades quieran venir a prestar su servicio”; expresó el mandatario local.

Además, el alcalde de Cúcuta afirmó que se estarían entregando otros beneficios, como el trámite de la licencia de conducción, cursos de escoltas y nivelación académica, financiados por la administración municipal.

Sin embargo, defensores de derechos humanos en el departamento han manifestado su preocupación por este anuncio que ha hecho el mandatario local, el cual señalan como un despropósito, por los altos índices de desempleo juvenil que se registran en la ciudad.

“Nos preocupa que se utilice la situación de desempleo de los jóvenes para estimularlos con un recurso económica y prestar servicio militar, cuando lo que vemos es que hay un contexto difícil en temas de inseguridad, a pesar que estamos en un proceso de paz”. manifestó Enrique Pertúz presidente de la Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos.

Por su parte, el concejal del Centro Democrático Carlos Dueñas indicó que esta medida ayudaría a mejorar los niveles de seguridad, afectada por el déficit de militares y policías que registra la ciudad de Cúcuta.