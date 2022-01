Alcalde de Cúcuta vuelve a dar positivo por covid-19

“Quiero contarles que, en una prueba rutinaria, en el marco de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, me fue comunicado que di positivo para covid-19. Me siento muy bien, no he tenido síntomas y sigo trabajando desde mi casa. Definitivamente las vacunas salvan vidas”, esas fueron las palabras a través de sus redes sociales del Ingeniero Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, alcalde de la ciudad de Cúcuta, confirmando que actualmente está infectado de coronavirus.

Esta no es la primera vez que el mandatario se contagia del virus que tiene en jaque al mundo, el 26 de julio del año 2020, cuando recién se reabrían los vuelos comerciales desde Cúcuta hacía el interior del país, Yáñez se convirtió en el cuarto mandatario en el departamento Norte de Santander, en infectarse de covid-19. Para ese entonces, el ingeniero se realizó la prueba después de conocer que el secretario privado de la Alcaldía para la época, Abraham Ararat, fuera reportado como positivo.

Según lo dio a conocer a RCN Radio Jeimy Paola Castillo Carvajal, secretaria de Prensa y Comunicaciones de la Alcaldía de San José de Cúcuta, el mandatario se encuentra en buenas condiciones de salud, al tiempo que confirmó que Yáñez Rodríguez tiene su esquema de vacunación contra covid-19 completo, es decir, ya había recibido su dosis de refuerzo. Agregó además que, aquellas personas que tienen contacto directo con él en los últimos días, dieron negativo para el virus.

El pasado viernes 14 de enero fue el último día que el alcalde compartió en público, en esa oportunidad en la presentación de la Brigada de Acción Integral y Desarrollo N°1 del Ejército Nacional, que se realizó con el fin de articular esfuerzos en beneficio de la población vulnerable de Norte de Santander.