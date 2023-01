Por una enfermedad en sus arterias coronarias, el alcalde de Curití, Ángel Miguel Triana, tuvo un ataque cardíaco.

El mandatario, previo a esta emergencia médica, había sufrido de fatigas y síntomas los cuales relacionó con el cansancio de sus jornadas laborales.

"Venía sufriendo de un malestar que no me permitía descansar bien, había perdido el sueño, se me dificulta respirar y sentía mucho desaliento, uno no le presta atención a eso porque siempre le da prioridad a otras cosas", indicó el alcalde.

Sin embargo, este malestar que sentía lo obligó a asistir a un centro asistencial del municipio y fue trasladado a la Fundación Cardiovascular de Colombia.