Alcalde de Hacarí en Catatumbo denuncia amenazas de muerte en su contra 

En medio de la pandemia del Covid-19 y el colapso del sistema de salud, la violencia en el Catatumbo no para, al punto que se han registrado en las últimas semanas el aumento de amenazas, homicidios y desplazamientos gota a gota.

El alcalde del municipio de Hacarí en la zona del Catatumbo Deiby Bayona, denunció amenazas de muerte en su contra por parte de grupos delincuenciales, que le exigen el pago de una gruesa cantidad de dinero para no atentar contra él y su familia.

El mandatario local, confirmó a RCN Radio que desde hace varios días ha estado recibiendo a través de mensajes de texto y llamadas anónimas, este tipo de amenazas por parte de delincuentes.

"Amenazan con meterse con mi familia, que es lo que más quiero, a través de mensajes de texto y whatsApp me empezaron a intimidar; yo les hago un llamado a la cordura, a la reflexión a estas personas que realizan estas acciones para que sean conscientes de la situación que se vive en estos territorios", expresó el alcalde de Hacarí.

Además, el mandatario local, como varios de sus colegas en la región, manifestó que estos grupos armados están exigiendo pagos extorsivos a cambio de no afectar su seguridad.

"Los alcaldes de estos municipios trabajamos con presupuestos muy reducidos, si yo saco un peso, es de la gente de Hacarí, no de mi bolsillo, y porque no entregué un monto que estaban solicitando me amenazaron", dijo.

Asimismo, Bayona afirmó que esta situación ya hace parte de una serie de investigaciones que adelantan las autoridades competentes a nivel regional y nacional.

Entre tanto, varios funcionarios públicos en diversos municipios del Catatumbo, han denunciado intimidaciones por parte de actores armados que delinquen en la región, lo cual genera preocupación entre los administradores municipales.