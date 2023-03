Alcalde de Tibú abandona el municipio por amenazas en su contra

El alcalde de Tibú, Nelson Leal, tomó la decisión de abandonar el municipio, para gobernar desde la ciudad de Cúcuta debido a las constantes amenazas que se han presentado en su contra por parte de diversos grupos armados que delinquen en la región.

Leal López ha indicado que la compleja situación de orden público que se ha incrementado, las amenazas en su contra y su familia se han aumentado, al punto que se traslada a la capital del departamento para cumplir con su rol de mandatario, fuera del municipio.

"Estoy desprotegido acá en Cúcuta, no tengo las garantías para regresar a mi municipio que quiero, pero hasta que no se me garantice la seguridad no podré volver; espero que el Gobernador del departamento autorice esta solicitud"; indicó el mandatario local.

El mandatario local agregó “Cuando nos pararon en la vía para hurtar el vehículo fui atacado por cerca de 12 hombres con capuchas, utilizaron palabras groseras contra mí, amenazándome y violando mi condición de líder comunal y servidor público”.

Ante esta situación el alcalde de Tibú pidió al gobierno nacional instalé un consejo de seguridad en su municipio para que los mismos habitantes de la zona expongan ante el presidente Gustavo Petro las múltiples acciones violentas que se presentan en la zona.

“Es necesario que el gobierno nacional centre su atención en nuestro municipio para que vean lo que está pasando con nuestras comunidades quienes son víctimas de amenazas, de desplazamiento y otras situaciones”; sostuvo el alcalde.

Por otra parte, aseguró que los índices de violencia se han incrementado en la zona donde hacen presencia diversos grupos armados al margen de la ley responsables de desplazamientos, amenazas, homicidios y comercialización de narcóticos.

Finalmente, El pasado fin de semana el vehículo asignado por la UNP al alcalde local y las armas de su esquema de seguridad fueron robadas por grupos armados en la vía que comunica la ciudad de Cúcuta con el municipio de Tibú.