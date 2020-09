Alcalde pide dar con los responsables de incluir carne de burro y caballo en el PAE

Un llamado a las autoridades, hizo el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, para que se logre capturar a los responsables de la distribución de carne de burro y caballo que consumieron los niños de colegios públicos de Santander con el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

El mandatario dijo que el PAE solo ha servido para que los corruptos se roben el dinero de los ciudadanos y para el pago de favores políticos, razón por la que solicitó a la Fiscalía General de la Nación, investigar a fondo los hechos ocurridos en el periodo 2018 - 2019.

"El PAE, más allá de servir para que nuestra niñez se alimente, le ha servido más a la politiquería y a los corruptos para robarse la plata de toda la ciudadanía y pagar favores políticos. Siempre pierde el pueblo. Se necesita urgente reforma al Programa de Alimentación Escolar", precisó el mandatario a través de su cuenta de Twitter.

Al tiempo, sugirió al rector de la Universidad Industrial de Santander (UIS) establecer cuál es el papel de la interventoría que ejerce la institución y adelantar las indagaciones necesarias que permitan dar con los responsables del contrato del Programa de Alimentación Escolar anteriormente mencionado.

"Solicitaré al rector de la UIS una reunión de carácter urgente para esclarecer el papel de la interventoría, coordinada por esta institución, y determinar las acciones a tomar para dar con todos los responsables del contrato del PAE. Los implicados deben responder", escribió el Alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas.

Gremios

Sobre la polémica que se desató en Santander tras lograrse la captura de Fernando Trujillo, alias 'El Padrino', señalado de venderle a los operadores del programa carne de burro y caballo, el presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Juan Camilo Beltrán, calificó el hecho como lamentable.

"Desde la Cámara hemos puesto infinidad de denuncias y no me extraña que estas cosas pasen porque muchos de los contratistas del PAE en el país, van de región en región ganándose los contratos del programa y no les interesa en lo más mínimo lo que están consumiendo los niños. Lamentablemente este tipo de situaciones siguen pasando y me parece lamentable que haya este tipo de irresponsabilidad", agregó el directivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

Los padres de familia de los niños que consumieron la carne de burro y caballo evidenciaron su rechazo a la situación y aseguraron sentirse "humillados" por quienes coordinan el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Bucaramanga.