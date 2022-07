Alcaldesa de California, Santander, denuncia amenazas en su contra por no apoyar proyecto de minería

En amenazas se convirtió en el pan de cada día de la alcaldesa de California, Genny Gamboa Guerrero, por parte de personas que, al parecer, harían parte de la Sociedad Minera de Santander, Minesa.

Según indica la mandataria, las intimidaciones en su contra se cometieron por no apoyar el proyecto de gran minería que se desarrolla en el municipio.

“Desde que estaba en campaña para la Alcaldía he sido víctima de calumnias e infamias, por parte de periódicos y periodistas, he puesto en evidencia a la Fiscalía para que investigue. Se dicen cosas que saltan a la verdad, es falso; y lo que han dicho me afectan a mí y a la seguridad de mi familia”, manifestó la alcaldesa Gamboa.

Este tipo de amenazas, que iniciaron desde que la alcaldesa estaba haciendo campaña, ya están siendo investigadas por la Fiscalía General de la Nacional.

Por su parte, la mandataria señaló que seguirá con su posición radical frente al proyecto de gran minería, ya que no respaldará el riesgo social y ambiental en el que ponen al municipio estas multinacionales.

Reunión con Gustavo Petro

El próximo 2 de agosto se reunirá el presidente electo Gustavo Petro con la alcaldesa de California, Genny Gamboa, en la que se espera se discutan cuál será el futuro de los mineros ancestrales y cómo será la participación de la comunidad en las mesas de concertación en la delimitación del páramo de Santurbán.

La mandataria también indicó que es necesario que se revise la seguridad en el territorio y que se respalde los intereses de la comunidad. Esto, luego de la muerte del minero Sergio Lizcano, al parecer por parte de los militares que custodiaban la zona.

“Las medidas que hemos pedido desde hace muchos años, es al Gobierno Nacional para que pongan los ojos en California y para que, de manera seria y concreta, le demos la mirada hacia nuestro territorio y nos permita construir una solución de manera definitiva que formalice y legalice la minería ancestral que hemos hecho desde hace 400 años”, agregó Gamboa.

El llamado de la mandataria es claro y es buscar soluciones para la pequeña minería cerca al páramo de Santurbán. Además, se espera que en esta reunión encuentren la mejor solución para la delimitación.