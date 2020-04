Para los denunciantes, la mandataria firmó estos dos contratos en un tiempo record, a un hombre identificado como Óscar Fidel Castro, por valor de 200 millones de pesos, y a su esposa un segundo contrato por un valor de 127 millones de pesos para desarrollar en 39 días.

Por su parte, la alcaldesa de Socorro, señaló que estas denuncias de la veeduría sobre las presuntas irregularidades en contratos y sobre costos en mercados, obedece a una injuria y persecución política y que para tranquilidad de los santandereanos, se cuenta con un registro detallado de la compra de la minuta, y de la entrega de los mercados, visita que se adelantó con la Personería del municipio.

“A lo largo de este tiempo he tenido que desvirtuar algunas de las acusaciones que se me hacen, pero que son de frente, porque las que se hacen de perfiles falso o en redes no se puede hacer, pero soy legal y consciente de lo que está pasando en el municipio, y solo quería ayudar a la población más vulnerable de mi localidad, creo que eso no es un delito", afirmó.

Sin embargo, esta situación sobre que se cometieron o no irregularidades, quedó en manos de la Procuraduría, que citó a la mandataria para que explique y certifique lo que se le investiga.