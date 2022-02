¿Qué responde el operador?

En conversación con RCN Radio, Alfonso Llamas, asesor de la Unión Temporal Bucaramanga Escolar, indicó que este documento nunca se utilizó con el fin de engañar a ningún tercero y que no hay ningún delito penal en el proceso.

Según explica, en un ejercicio de supervisión de la Alcaldía de Bucaramanga y el Operador se encontró que un funcionario que debía hacer los pedidos con un distribuidor de la Fazenda, pero no los realizó a tiempo y utilizó a otro distribuidor de la misma marca.

“El caso es que el empleado no pidió autorización a la empresa y a la Alcaldía y él por ocultar su falla no mostró el documento, pero este nunca fue entregado y los alimentos no fueron distribuidos”, agregó Alfonso Llamas.

Además, añadió que se bloqueó la entrega de los productos y que el distribuidor tenía los documentos en regla, sin embargo, no salió la carga y el documento no se presentó.